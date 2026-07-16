СБУ затримала гендиректора оборонного підприємства та його зама у справі про вибухи у Вишневому

У справі про детонацію боєприпасів на складах у Вишневому Київської області, яка через близькість до житлових будинків призвела до людських жертв і масштабних руйнувань, відбулися перші затримання.

Співробітники Служби безпеки України затримали генерального директора одного з оборонних підприємств та його заступника, повідомили в СБУ.

6 липня цього року внаслідок комбінованої атаки Росії на столичний регіон на складах режимного об’єкта сталася пожежа, після чого відбулася детонація боєприпасів, що зберігалися в ангарах. Слідство з’ясувало, що ці склади були призначені для зберігання боєприпасів і використовувалися без відповідних дозвільних документів.

Як стверджують правоохоронці, гендиректор підприємства "неналежним чином організував виробничо-господарську діяльність, не забезпечив дотримання вимог пожежної безпеки та нормативно-правових актів щодо зберігання боєприпасів і вибухових речовин".

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Обох затриманих підозрюють у службовій недбалості Фото: СБУ Фото: СБУ

Що стосується його заступника, то, за версією слідства, він допустив розміщення боєприпасів у непридатних для цього складських приміщеннях у безпосередній близькості від житлової забудови.

Обом затриманим оголошено про підозру за ч. 2, 3 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Наразі готується клопотання до суду про обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без права на звільнення під заставу. Обох уже звільнено з посад.

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко уточнив, що першопричиною трагедії стала російська балістична ракета 9М723 комплексу "Іскандер", яка влучила у склад, але масштаб подальшої детонації та її наслідків зумовило саме нехтування базовими правилами зберігання та безпеки людей.

Він наголосив, що значна кількість боєприпасів зберігалася у приміщеннях, які категорично не відповідали вимогам безпеки та не мали необхідних дозвільних документів. Склад не був призначений для такого зберігання, тим більше тривалого:

"Розміщення подібних об'єктів поблизу цивільної забудови прямо заборонено законодавством, урядовими постановами та рішеннями Ставки Верховного Головнокомандувача. Ці вимоги були проігноровані. Від огорожі підприємства до найближчих будівель було близько 24 метрів, а до одного з приватних будинків — менше 18".

У результаті злочинної недбалості семеро людей загинули, 29 отримали поранення, понад 600 було евакуйовано, а 13 гектарів житлової забудови перетворилися на руїни.

Окремо Кравченко додав, що перевіряється версія щодо можливого впливу російських агентів та витоку інформації про місце зберігання боєприпасів.

Нагадаємо, 14 липня генеральний директор компанії "Укроборонпром" Герман Сметатін повідомив, що подав заяву про відставку.

Також повідомлялося, що в Генштабі заявили, що об’єкт, де сталася детонація, не належить ЗСУ.