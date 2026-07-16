СБУ задержала гендиректора оборонного предприятия и его зама по делу о взрывах в Вишневом

По делу о детонации боеприпасов на складах в Вишневом Киевской области, которая из-за близости к жилым домам привела к человеческим жертвам и масштабным разрушениям, есть первые задержания.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали генерального директора одного из оборонных предприятий и его заместителя, сообщили в СБУ.

6 июля этого года в результате комбинированной атаки России по столичному региону на складах режимного объекта возник пожар с последующей детонацией хранившихся в ангарах боеприпасов. Следствие выяснило, что эти склады были предназначены для хранения боеприпасов и использовались без соответствующих разрешительных документов.

Как утверждают правоохранители, гендиректор предприятия "ненадлежаще организовал производственно-хозяйственную деятельность, не обеспечил выполнения требований пожарной безопасности и нормативно-правовых актов по хранению боеприпасов и взрывчатых веществ".

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Обоих задержанных подозревают в служебной халатности Фото: СБУ Фото: СБУ

Что касается его заместителя, то, по версии следствия, он допустил размещение боеприпасов в непригодных для этого складских помещениях в непосредственной близости от жилой застройки.

Обоим задержанным объявлен о подозрении по чч. 2, 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия). Сейчас готовится ходатайство в суд об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей без права залога. Оба уже уволены со своих должностей.

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко уточнил, что первопричиной трагедии стала российская баллистическая ракета 9М723 комплекса "Искандер", которая попала в склад, но масштаб дальнейшей детонации и ее последствий определило именно пренебрежение базовыми правилами хранения и безопасности людей.

Он подчеркнул, что значительное количество боеприпасов хранилось в помещениях, которые категорически не отвечали требованиям безопасности и не имели необходимых разрешительных документов. Склад не был предназначен для такого хранения, тем более продолжительного:

"Размещение подобных объектов вблизи гражданской застройки прямо запрещено законодательством, правительственными постановлениями и решениями Ставки Верховного Главнокомандующего. Эти требования были проигнорированы. От ограждения предприятия до ближайших построек было около 24 метров, а до одного из частных домов — менее 18".

В итоге преступной халатности семь человек погибли, 29 получили ранения, более 600 были эвакуированы, а 13 гектаров жилой застройки превратились в руины.

Отдельно Кравченко добавил, что проверяется версия относительно возможного агентурного влияния России и утечки информации о месте хранения боеприпасов.

Напомним, 14 июля генеральный директор компании "Укроборонпром" Герман Сметатин сообщил, что подал заявление об отставке.

Также сообщалось, что в Генштабе заявили, что объект, где произошла детонация, не принадлежит ВСУ.