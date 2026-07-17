Під вибухами та босоніж: діти зняли на відео, як рятувалися у Вишневому

Перелякані діти, котрі босоніж біжать вулицею Парковою у Вишневому Київської області, що здригається від вибухів, — чергове свідчення жаху, пережитого місцевими мешканцями 6 липня.

Тієї ночі російська ракета влучила у склади зі зброєю, внаслідок чого сталася вторинна детонація, що забрала життя семи людей, а 13 гектарів житлової забудови перетворила на руїни. Кадри, де видно, як люди рятуються від вибухів, опублікувала користувачка під ніком tanya12_02, батьки та родина брата якої також залишилися без житла внаслідок надзвичайної ситуації.

На відео — 12-річна Настя, яка все знімає, та її восьмирічна сестра Катя. За ними по дорозі біжить їхня мама, тримаючи на руках трирічного сина.

"Це діти мого брата, яких він витягнув через вікно, бо в будинку вже палала стеля. Чому вони біжать самі — тому що ззаду вибігала їхня мати з трирічним сином на руках, а їхній тато — мій брат — витягав із палаючого будинку нашу маму", — написала Тетяна у Threads.

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Вона також показала сімейний будинок, від якого залишилися лише обгорілі стіни.

Напередодні генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив про затримання перших двох фігурантів розслідування: генерального директора оборонного підприємства та його заступника, яких підозрюють у недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

Кравченко зазначив, що склади, де зберігалися боєприпаси, були розташовані дуже близько до житлової забудови:

"Розміщення подібних об’єктів поблизу цивільної забудови прямо заборонено законодавством, урядовими постановами та рішеннями Ставки Верховного Головнокомандувача. Ці вимоги були проігноровані. Від огорожі підприємства до найближчих будівель було близько 24 метрів, а до одного з приватних будинків — менше 18".

Ось так зараз виглядає Вишневе

Внаслідок тривалої детонації у Вишневому загинули семеро людей, ще 29 отримали поранення. Понад 600 мешканців міста було евакуйовано.

Нагадаємо, у Генштабі заявили, що об’єкт у Вишневому, де сталася детонація, не належить ЗСУ.

Також повідомлялося, що домашня собака вижила під час нападу у Вишневому.