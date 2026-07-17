Под взрывами и босиком: дети сняли на видео, как спасались в Вишневом

Испуганные дети, босиком бегущие по улице Парковой в Вишневом Киевской области, которое сотрясается от взрывов, — очередное свидетельство ужаса, перенесенного местными жителями 6 июля.

В эту ночь российская ракета прилетела в склады с вооружением, в результате чего началась вторичная детонация, которая убила семерых человек, а 13 гектаров жилой застройки превратила в руины. Кадры, как люди спасаются от взрывов, опубликовала пользователь под ником tanya12_02, родители и семья брата которой тоже остались без жилья в результате ЧП.

На видео — 12-летняя Настя, которая все снимает, и ее восьмилетняя сестра Катя. За ними по дороге бежит их мама, держа в руках трехлетнего сына.

"Это дети моего брата, которых он достал через окно, потому что в доме уже пылал потолок. Почему бегут сами — потому что сзади выбегала их мать с трехлетним сыном на руках, а их папа — мой брат — доставал из горящего дома нашу маму", — написала Татьяна в Threads.

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Она также показала семейный дом, от которого остались только обгоревшие стены.

Накануне генпрокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о задержании первых двух фигурантов расследования: гендиректора оборонного предприятия и его заместителя, которых подозревают в халатности с тяжелыми последствиями.

Кравченко отметил, что склады, где хранились боеприпасы, были расположены очень близко к жилой застройке:

"Размещение подобных объектов вблизи гражданской застройки прямо запрещено законодательством, правительственными постановлениями и решениями Ставки Верховного Главнокомандующего. Эти требования были проигнорированы. От ограждения предприятия до ближайших построек было около 24 метров, а до одного из частных домов — менее 18".

Так сейчас выглядит Вишневое

В результате продолжительной детонации в Вишневом погибли семь человек, еще 29 получили ранения. Более 600 жителей города эвакуировали.

Напомним, в Генштабе заявили, что объект в Вишневом, где произошла детонация, не принадлежит ВСУ.

Также сообщалось, что домашняя собака выжила во время атаки в Вишневом.