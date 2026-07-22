"Врятовано одне життя": українські захисники показали зворушливе відео з лелекою

На війні українські захисники не лише звільняють землю від ворогів, а й рятують тих, хто потребує допомоги. І це — не лише люди.

Бійці 21-ї окремої механізованої бригади опублікували відео, на якому показано, як вони рятують лелеку. Птах опинився всередині антидронового тунелю й не міг злетіти в небо.

Лелека чотири рази намагався злетіти, але сітка його зупиняла, і птах падав знесилений на землю.

У цей час дорогою їхали військовослужбовці одного з підрозділів 21 ОМБр. Лелека почав тікати від машини, але після чергового падіння поплентався на узбіччя. Незважаючи на небезпеку, бійці зупинилися, забрали птаха і, вивізши його за межі тунелю, випустили на волю.

"Врятовано одне життя", — каже водій автомобіля.

Нагадаємо, лелека, що потрапила в об'єктив камери FPV-дрона ЗС РФ, зуміла уникнути зіткнення в останній момент. Як відомо, ще в липні минулого року ресурс "Коментарі" писав про те, що в мережі публікували відео, на якому росіяни за допомогою безпілотників збивали лелек над територією України. Чи навмисно окупанти збивали птахів заради розваги, чи переплутали їх із безпілотниками, сказати важко.

Відео дня

Також ми писали, що внаслідок удару РФ по Києву загинув лелека, який обгорів від вибуху.