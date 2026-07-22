"Спасена одна жизнь": украинские защитники показали трогательное видео с аистом

На войне украинские защитники не только освобождают землю от врагов, но и спасают тех, кто нуждается в помощи. И это — не только люди.

Бойцы 21-й отдельной механизированной бригады опубликовали видео, на котором запечатлено, как они спасают аиста. Птица оказалась внутри антидронового туннеля и не могла взлететь в небо.

Аист четыре раза пытался взлететь, но сетка его останавливала, и птица падала обессиленная на землю.

В это время по дороге ехали военнослужащие одного из подразделений 21-й ОМБр. Аист начал убегать от машины, но после очередного падения поплелся на обочину. Несмотря на опасность, бойцы остановились, подобрали птицу и, вынеся её за пределы туннеля, выпустили на волю.

"Спасена одна жизнь", — говорит водитель автомобиля.

Відео дня

Напомним, аист, попавший в объектив камеры FPV-дрона ВС РФ, сумел избежать столкновения в последний момент. Как известно, ещё в июле прошлого года ресурс "Комментарии" писал о том, что в сети публиковали видео, на котором россияне с помощью беспилотников сбивали аистов над территорией Украины. Умышленно ли оккупанты сбивали птиц ради развлечения или перепутали их с беспилотниками, сказать трудно.

Кроме того, мы сообщали, что в результате удара РФ по Киеву погиб аист, который сгорел в результате взрыва.