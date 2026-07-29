Обвалився дах: у Рязані догорає склад Wildberries та НПЗ — що відомо (відео)

У ніч на 29 липня в Рязані дрони атакували територію Рязанського нафтопереробного заводу, а також великий логістичний комплекс маркетплейсу Wildberries. На обох об’єктах спалахнули сильні пожежі.

У соцмережах та на місцевих каналах поширилися кадри пожеж, попри заборони, про які постійно заявляє російська влада. Цікаво, що губернатор Рязанської області ні словом не обмовився про те, що саме горить, але пригрозив санкціями за публікацію відео. Фокус зібрав усе, що відомо.

Офіційно повідомлення про атаку дронів на Рязанську область та її наслідки звучить вкрай скупо.

"У результаті падіння уламків БПЛА сталися пожежі на промислових територіях. На місцях працюють оперативні служби", — написав губернатор Павло Малков, повідомивши про шістьох постраждалих та про те, що "збито 45 БПЛА".

"Нагадую, що в регіоні діє заборона на публікацію в соціальних мережах фото та відео наслідків терористичних атак. Не треба допомагати ворогу", — заявив губернатор, тоді як у соцмережах уже повно знімків і відео зі спаленим Wildberries та палаючим НПЗ.

Відео дня

Про загрозу з боку дронів у Рязані повідомили близько 5:30 ранку, хоча, судячи з повідомлень у соцмережах, атака розпочалася раніше.

Сортувальний комплекс Wildberries, що зазнав атаки, розташований в індустріальному парку "Рязанський" поблизу села Тюшево. Відразу після удару по складу компанія Wildberries обмежила доступ до нього та повідомила про евакуацію персоналу "відповідно до вимог безпеки".

"Товари, що зберігаються на складі, наразі зняті з продажу", — йдеться у повідомленні для продавців.

Судячи з відео, яке в РФ заборонили публікувати, дах складу вже обвалився. Це був новий логістичний центр, його добудували лише у 2024 році.

Пізніше сталася пожежа на Рязанському НПЗ, який через атаку дронів призупинив переробку нафти в середині травня. Рязанський НПЗ входить до складу "Роснефти" і є одним із найбільших нафтопереробних підприємств у Росії.

Крім того, минулої ночі Збройні сили України (ЗСУ) завдали удару по Таганрогу в Ростовській області. За даними мера Таганрога Світлани Камбулової, було пошкоджено кілька приватних будинків та комерційних підприємств. Яких саме, вона не уточнила.

Україна офіційно не прокоментувала атаку на Рязань.

Російські ЗМІ уточнюють, що ЗСУ з початку року завдали ударів по всіх великих російських НПЗ, внаслідок чого виробництво автобензину на початку липня впало до 65 % від середнього рівня споживання в літній період. З 18 липня українські сили почали завдавати ударів по логістичних центрах Wildberries. Під атаки дронів вже потрапили склади в Підмосков’ї, Тамбовській області, Краснодарі, Ставропольському краї, Ленінградській області та Петербурзі, Воронежі, а також в окупованому Криму.

Провідний аналітик агентства Data Insight Сергій Семко оцінив вартість товарів, що згоріли, лише на складах у Підмосков’ї та Тамбовській області у 170–230 млрд руб. При цьому продавці скаржилися, що перші компенсації від маркетплейсу не покрили навіть половини збитків: більшість отримала 10–40 % вартості втрачених товарів, а деякі — 3–5 %.

Нагадаємо, що "Фокус" писав про початок атаки на Рязань та про масштаби ураження цілей.

А під час атаки на Wildberries у Коледіно в Московській області 28 липня російські сили ППО підпалили сусідній склад.