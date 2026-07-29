Рухнула крыша: в Рязани догорает склад Wildberries и НПЗ — что известно (видео)

В ночь на 29 июля в Рязани дроны атаковали территорию Рязанского нефтеперерабатывающего завода , а также крупный логистический комплекс маркетплейса Wildberries. На обоих объектах вспыхнули сильные пожары.

В соцсетях и местных каналах распространились кадры пожаров, не смотря на запреты о которых постоянно заявляют российские власти. Примечательно, но губернатор Рязанской области и словом не обмолвился, что именно горит, но пригрозил санкциями за публикацию видео. Фокус собрал все, что известно.

Официально, сообщение об атаке дронов на Рязанскую область и последствия звучит крайне скупо.

"В результате падения обломков БПЛА есть возгорание на промышленных территориях. На местах работают оперативные службы", — написал губернатор Павел Малков, сообщив о шести пострадавших и о том, что "сбиты 45 БПЛА".

Відео дня

"Напоминаю, что в регионе действует запрет на публикации в соцсетях фото и видео последствий террористических атак. Не надо помогать врагу", — заявил губернатор, тогда как в соцсетях уже полно снимков и видео со сгоревшим Wildberries и горящим НПЗ.

Об угрозе дронов на Рязань сообщили около 5.30 утра, хоть, судя по сообщениям в соцсетях, атака началась раньше.

Атакованный сортировочный комплекс Wildberries находится в индустриальном парке "Рязанский" в районе села Тюшево. Сразу после удара по складу в Wildberries ограничили доступ к нему и заявили об эвакуации персонала "в соответствии с требованиями безопасности".

"Товары, которые хранятся на складе, пока сняты с продажи", — говорится в сообщении для продавцов.

Судя по видео, которое запретили в РФ публиковать, кровля склада уже обрушилась. Это был новый логистический центр, его достроили только в 2024 году.

Позже пожар возник на Рязанском НПЗ, который из-за атаки дронов приостанавливал переработку нефти в середине мая. Рязанский НПЗ входит в структуру "Роснефти" и является одним из крупнейших предприятий нефтепереработки в России.

Кроме того, прошедшей ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Таганрогу в Ростовской области. По данным мэра Таганрога Светланы Камбуловой, были повреждены несколько частных домов и коммерческих предприятий. Каких именно, она не уточнила.

Украина официально атаку на Рязань не комментировала.

Российские СМИ уточняют, что ВСУ с начала года поразили все крупные российские НПЗ, в результате чего производство автобензина в начале июля упало до 65% от среднего уровня потребления в летний период. С 18 июля украинские силы начали наносить удары по логистическим центрам Wildberries. Под атаки дронов уже попали склады в Подмосковье, Тамбовской области, Краснодаре, Ставропольском крае, Ленинградской области и Петербурге, Воронеже, а также в оккупированном Крыму.

Ведущий аналитик агентства Data Insight Сергей Семко оценивал стоимость сгоревших товаров только на складах в Подмосковье и Тамбовской области в 170–230 млрд руб. При этом продавцы жаловались, что первые компенсации от маркетплейса не покрыли даже половины убытков: большинство получили 10–40% стоимости утраченных товаров, а некоторые — 3–5%.

Напомним, Фокус писал о начале атаки на Рязань и о масштабах поражения целей.

А во время атаки на Wildberries в Коледино в Московской области 28 июля российские силы ПВО подожгли соседний склад.