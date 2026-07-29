Українські дрони вдарили по НПЗ у Пермі: горять головні технологічні колони (відео)

Як повідомив голова Пермського краю Дмитро Махонін, дрони атакували "одне з промислових підприємств" регіону. При цьому президент України Володимир Зеленський прямо заявив про "далекосяжні санкції" щодо НПЗ.

Україна завдала удару по нафтопереробному заводу в Пермі — "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", який входить до числа найбільших і найсучасніших нафтопереробних підприємств Росії. Зокрема, завод здатний переробляти понад 13 мільйонів тонн нафти на рік. Фокус зібрав усе, що відомо.

"Є нові результати застосування наших далекобійних санкцій проти російських об’єктів, які працюють на забезпечення та продовження війни… далекобійні удари наносилися також по НПЗ у Пермському регіоні, а також по експортному терміналу та військовому підприємству в Ростовському регіоні", — йдеться в ранковому повідомленні Володимира Зеленського у Telegram-каналі.

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Канал "Dnipro Osint" зазначає, що на НПЗ постраждала установка АВТ-5, горять головні технологічні колони: "Таке влучання є критичним для установки".

Однак у самій Пермі про атаку та її масштаби повідомляють дуже стримано. За словами губернатора Дмитра Махоніна, постраждалих немає, а БПЛА атакували "промислове підприємство в Пермському краї".

"Сьогодні на одне з промислових підприємств Пермського краю було здійснено атаку ворожих безпілотників. Кілька БПЛА було збито під час наближення силами Міністерства оборони та мобільними вогневими групами", — заявив він.

Махонін також нагадав мешканцям краю, що не слід знімати фото та відео безпілотників, але вже після того, як ці фото та відео поширилися в соціальних мережах.

Нагадаємо, що, крім того, в ніч на 29 липня дрони атакували НПЗ та склад Wildberries у Рязані.

А співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман продемонстрував запуск неназваної української ракети та дронів FP-1 та підтвердив, що вони завдали удару по Рязанському нафтопереробному заводу та логістичному хабу Wildberries поблизу села Тюшево в Рязанській області.