Украинские дроны ударили по НПЗ в Перми: горят главные технологические колонны (видео)

Как сообщил глава Пермского края Дмитрий Махонин, дроны атаковали "одно из промышленных предприятий" региона. При этом президент Украины Владимир Зеленский прямо заявил о "далекобойных санкциях" по НПЗ.

Украина атаковала нефтеперерабатывающий завод в Перми — "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", который входит в число крупнейших и самых современных нефтеперерабатывающих предприятий России. В частности, завод способен перерабатывать более 13 миллионов тонн нефти в год. Фокус собрал все, что известно.

"Есть новые результаты применения наших дальнобойных санкций по российским объектам, которые работают на обеспечение и продолжение войны… дальнобойные удары наносились и по НПЗ в Пермском регионе, а также по экспортному терминалу и военному предприятию в Ростовском регионе", — говорится в утреннем сообщении Владимира Зеленского в Telegram-канале.

Відео дня

Канал Dnipro Osint отмечает, что на НПЗ поражена АВТ-5, горят главные технологические колонны: "Такое попадание критично для установки".

Но при этом в самой Перми об атаке и масштабах сообщают очень сдержанно. По словам губернатора Дмитрия Махонина, пострадавших нет, а БПЛА атаковали "промышленное предприятие в Пермском крае".

"Сегодня на одно из промышленных предприятий Пермского края совершена атака вражеских беспилотников. Несколько БПЛА было сбито на подлете силами Минобороны и мобильными огневыми группами", — заявил он.

Махонин также напомнил жителям края, что не надо снимать фото и видео БПЛА, но уже после того, как фото и видео разошлись по соцсетям.

Напомним, кроме того, в ночь на 29 июля дроны атаковали НПЗ и склад Wildberries в Рязани.

А совладелец компании Fire Point Денис Штилерман продемонстрировал запуск неназванной украинской ракеты и дронов FP-1 и подтвердил, что они нанесли удар по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу и логистическому хабу Wildberries возле села Тюшево в Рязанской области.