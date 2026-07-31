"Здається, що це якийсь сон": старший син сім"ї, яка загинула під Кривим Рогом, розповів про рідних (відео)

У ніч на 30 липня російська ракета забрала життя багатодітної родини Воронових із Ратушного поблизу Кривого Рогу.

З усієї великої та дружної родини в живих залишилися лише троє старших дітей та бабуся. Данило Воронов, який служить у ЗСУ та мешкає в Миколаєві, приїхав до руїн того, що колись було їхнім сімейним будинком, пише "Суспільне. Дніпро".

Першою про трагедію йому повідомила сестра Ауріка, яка зараз перебуває в Німеччині.

"Спочатку вона сказала, що є інформація про приліт поряд з домом, горить будинок. А потім зателефонувала бабуся й сказала, що немає будинку. І я одразу приїхав сюди. Втратив усіх: батьків, сестер, братів, сина. Лишилися тільки дружина, сестра і брат", — каже згорьований чоловік.

Півторарічний Артем гостював у бабусі з дідусем. На вихідних батьки збиралися забрати малюка до Миколаєва, де зараз мешкають, і навіть домовилися про дитячий садок для хлопчика.

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За словами Данила, маленький Артем був життєрадісною та веселою дитиною. Прокидаючись вранці, він завжди посміхався, а також дуже любив музику. Дружина Воронова грає на фортепіано, і у дитини теж проявився музичний слух.

За словами Данила, сім’я переїхала до цього будинку у 2020 році. Батько працював на двох роботах, мати також була працевлаштована, а діти здебільшого займалися господарством.

"Захар та Ілай тримали гусей і качок, а також курей. Доглядали за ними. Давали їм імена. Я казав, що це марна справа, бо їх все одно потім не стане. У Домініки теж було хобі. Як тільки я приїжджаю, вона щось спече: пиріжки, сосиски в тісті. І Віоріка так само", — згадує він.

Данило розповідає, що завжди намагався приїжджати на вихідні, під час яких традиційно грав із батьком у шахи:

"У нас було таке спільне спортивне хобі. Він, власне, і навчав мене з самого дитинства… Я тренувався у шахах, щоб обіграти тата. І вже почав його обігравати".

На вихідних він знову планував зіграти з батьком партію, а також піти на риболовлю зі своїм 17-річним братом. Чоловік зізнається, що досі не може усвідомити те, що сталося:

"Все одно здається, що це якийсь сон. Що вони десь є, але не тут".

Ще один син Воронових, Матвій, який зараз перебуває за кордоном, дізнався про те, що сталося, з новин, а потім — від односельців.

Ауріка, сестра Данила, розповіла в Instagram, що незадовго до трагедії мама Олена завітала до неї та онуків за кордоном, передавши їй малюнки від братів і сестер. Дівчина, як і її брат, у глибокій скорботі.

Нагадаємо, під час вибуху 47-річний Артем та 41-річна Олена Воронови перебували вдома разом із сімома молодшими дітьми та півторарічним онуком Артемом. Вчора було офіційно підтверджено загибель п’яти осіб. Це батьки, а також 17-річний Марк, 11-річний Азарій Ілай та шестирічна Емілія.

Рештки тіл, вилучені з-під завалів, відправлені на експертизу, і фахівцям належить ідентифікувати 15-річну Домініку, 14-річну Віоріку, 12-річного Захарія та маленького Артема.

Глава держави Володимир Зеленський назвав те, що сталося в Радушному, "жахливим злочином російської війни проти України".