"Кажется, что это какой-то сон": старший сын погибшей под Кривым Рогом семьи рассказал о родных (видео)

В ночь на 30 июля российская ракета унесла жизнь многодетной семьи Вороновых из Ратушного под Кривым Рогом.

Из всей большой и дружной семьи в живых остались только трое старших детей и бабушка. Даниил Воронов, который служит в ВСУ и живет в Николаеве, приехал на руины того, что было их семейным домом, пишет "Суспільне. Дніпро".

Первой о трагедии ему сообщила сестра Аурика, которая сейчас в Германии.

"Сказала сначала, что есть информация о прилете рядом с домом, горит дом. А потом позвонила бабушка и сказала, что нет дома. И я сразу сюда приехал. Потерял всех: родителей, сестер, братьев, сына. Остались только жена, сестра и брат", — говорит убитый горем мужчина.

Полуторагодовалый Артем гостил у бабушки с дедушкой. На выходных родители собирались забрать малыша в Николаев, где сейчас живут, и даже договорились о садике для мальчика.

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По словам Даниила, маленький Артем рос жизнерадостным и веселым ребенком. Просыпаясь утром. Он всегда улыбался, а также очень любил музыку. Жена Воронова играет на пианино, и у ребенка тоже проявлялся музыкальный слух.

По словам Даниила, семь переехала в этот дом в 2020 году. Отец работал на двух работах, мать также была трудоустроена, а дети в основном занимались хозяйством.

"Захар и Илай держали гусей и уток, кур тоже. Заботились о них. Давали им имена. Я говорил, что это напрасное дело, потому что их все равно потом не станет. У Доминики тоже было хобби. Как только приеду, она что-то спечет: пирожочков, сосисок в тесте. И Виорика так же", — вспоминает он.

Даниил рассказывает, что всегда старался приехать на выходных, во время которых традиционно играл с отцом в шахматы:

"У нас такое хобби спортивное было, вместе. Он меня в принципе и учил с самого детства… Я тренировался в шахматы с той целью, чтобы обыграть батю. И уже начал обыгрывать его".

На выходных он снова планировал сыграть с отцом партию, а также пойти на рыбалку с 17-летним братом. Мужчина признается, что все ще не может осознать случившегося:

"Все равно кажется, что это какой-то сон. Что они где-то есть, но не тут".

Еще один сын Вороновых, Матвей, который сейчас за границей, узнал о случившемся из новостей, а затем — от односельчан.

Аурика, сестра Даниила, рассказала в Instagram, что незадолго до трагедии мама Елена навестила ее и внуков за границей, передав ей рисунки от братьев и сестер. Девушка, как и ее брат, убита горем.

Напомним, во время удара 47-летний Артем и 41-летняя Елена Вороновы находились дома вместе с семью младшими детьми и полуторагодовалым внуком Артемом. Вчера была официально подтверждена гибель пяти человек. Это родители, а также 17-летний Марк, 11-летний Азарий Илай и шестилетняя Эмилия.

Останки тел, извлеченные из-под завалов, отправлены на экспертизу, и специалистам предстоит идентифицировать 15-летнюю Доминику, 14-летнюю Виорику, 12-летнего Захария и маленького Артема.

Глава государства Владимир Зеленский назвал случившееся в Радушном "ужасным преступлением российской войны против Украины".