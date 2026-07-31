Росія готує наступ: у Держдумі заявили про вихід до "західних кордонів України"

У Держдумі РФ заявили, що війна проти України не завершиться у 2026 році, а однією з її цілей назвали вихід на "західні кордони України". Йдеться про кордони з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою, тобто про території, що охоплюють Львівську, Волинську, Закарпатську, Чернівецьку області та інші західні регіони країни.

Про це повідомив російському виданню NEWS.ru член комітету Держдуми РФ з оборони, генерал-лейтенант запасу Віктор Соболєв.

За його словами, наразі немає жодних передумов для завершення війни у 2026 році, оскільки Росія, за його словами, спочатку має досягти поставлених цілей.

“Потрібно досягти цілей спеціальної військової операції. На мою думку, це вихід на західні кордони України. Дальність дронів стає дедалі більшою, і тієї зони безпеки, заради якої зараз наші війська відсувають кордон, явно буде недостатньо”, — заявив Соболєв.

Він також стверджує, що Європа нібито “не залишить можливості спокійно жити”, а можливе перемир'я зараз, на його думку, призведе до “ще страшнішої й кривавішої війни” через рік.

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На тлі таких заяв у Росії зростає занепокоєння через можливу нову хвилю мобілізації. Про це повідомило видання “Верстка” з посиланням на правозахисні організації.

За даними проєкту “Ідіть лісом”, який допомагає росіянам уникати участі у війні, щодня організація отримує від 150 до 200 звернень. Людей цікавлять можливості отримати відстрочку, категорію придатності “Д”, а також законні й незаконні способи виїзду з Росії.

Правозахисники зазначають, що змінився не лише масштаб звернень, а й їхній характер. Якщо навесні росіяни переважно запитували, чи можлива мобілізація восени, то тепер дедалі частіше питають, що робити в разі її оголошення.

Про зростання тривоги свідчить і статистика пошукових запитів. За даними сервісу Yandex Wordstat, у липні 2026 року запит “ чи буде мобілізація” шукали близько 204 тисяч разів, а запити “бронь мобілізація” та “бронь від мобілізації” набрали приблизно 32 тисячі та 28 тисяч пошуків відповідно. Водночас у Google Trends популярність цих запитів також досягла максимальних значень.

Нагадаємо, раніше видання “Верстка” з посиланням на джерела повідомляло, що після вересневих виборів до Держдуми влада РФ може запровадити воєнний стан і оголосити нову хвилю мобілізації. За даними співрозмовників журналістів, у Кремлі обговорюють такий сценарій через нестачу особового складу, хоча остаточного рішення ще не ухвалили.

Фокус раніше аналізував ознаки можливої нової мобілізації в РФ і ризики нового наступу російської армії на Чернігів.