Россия готовит наступление: в Госдуме заявили о выходе к "западным границам Украины"

В Госдуме РФ заявили, что война против Украины не закончится в 2026 году, а одной из её целей назвали выход к "западным границам Украины". Речь идет о границах с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой, то есть о территориях, охватывающих Львовскую, Волынскую, Закарпатскую, Черновицкую области и другие западные регионы страны.

Об этом сообщил российскому изданию NEWS.ru член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант запаса Виктор Соболев.

По его словам, на данный момент нет никаких предпосылок для завершения войны в 2026 году, поскольку Россия, по его словам, сначала должна достичь поставленных целей.

"Необходимо достичь целей специальной военной операции. На мой взгляд, это выход к западным границам Украины. Дальность полета дронов становится всё больше, и той зоны безопасности, ради которой сейчас наши войска оттесняют границу, явно будет недостаточно", — заявил Соболев.

Он также утверждает, что Европа якобы "не даст возможности жить спокойно", а возможное перемирие сейчас, по его мнению, приведет к "еще более страшной и кровопролитной войне" через год.

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На фоне таких заявлений в России растет беспокойство по поводу возможной новой волны мобилизации. Об этом сообщило издание "Верстка" со ссылкой на правозащитные организации.

По данным проекта "Идите в лес", который помогает россиянам избежать участия в войне, ежедневно организация получает от 150 до 200 обращений. Людей интересуют возможности получить отсрочку, категорию годности "Д", а также законные и незаконные способы выезда из России.

Правозащитники отмечают, что изменился не только масштаб обращений, но и их характер. Если весной россияне в основном спрашивали, возможна ли мобилизация осенью, то теперь всё чаще интересуются, что делать в случае её объявления.

О росте беспокойства свидетельствует и статистика поисковых запросов. По данным сервиса Yandex Wordstat, в июле 2026 года запрос "будет ли мобилизация" вводили около 204 тысяч раз, а запросы "бронь мобилизация" и "бронь от мобилизации" набрали примерно 32 тысячи и 28 тысяч поисковых запросов соответственно. В то же время в Google Trends популярность этих запросов также достигла максимальных значений.

Напомним, ранее издание "Верстка" со ссылкой на источники сообщало, что после сентябрьских выборов в Госдуму власти РФ могут ввести военное положение и объявить новую волну мобилизации. По данным собеседников журналистов, в Кремле обсуждают такой сценарий из-за нехватки личного состава, хотя окончательное решение еще не принято.

Ранее Фокус анализировал признаки возможной новой мобилизации в РФ и риски нового наступления российской армии на Чернигов.