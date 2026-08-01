"Росатом" повідомив про втрату контейнеровоза у Чорному морі: Зеленський підтвердив атаку (відео)

Українські дрони нібито атакували "мирне" російське судно у Чорному морі. Контейнеровоз "Яніна" належить найбільшій російській транспортно-логістичній компанії FESCO, яка входить до структури держкорпорації "Росатом".

Два українські дрони за 130 миль від Новоросійська атакували судно "Яніна". Про це заявив голова "Росатому" Олексій Ліхачов.

За його словами, судно нібито перевозило цивільну продукцію — від заморожених продуктів до будівельних та оздоблювальних матеріалів.

"Це був звичайнісінький мирний контейнеровоз, що йшов у міжнародних водах", — заявив Ліхачов.

При цьому, як зазначається, команда судна встигла залишити теплохід після того, як він почав тонути.

Більшість членів екіпажу було врятовано командою судна Delphinus на чолі з капітаном з Єгипту, а останнього з 17 людей врятували гелікоптери морської авіації, зазначив голова "Росатому".

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Атака на судно "Яніна": реакція України

Президент України Володимир Зеленський підтвердив атаку на підсанкційне російське судно у Чорному морі.

"Завдяки точності наших Сил оборони він пішов на дно", — прокоментував удар по контейнеровозу глава держави.

Зазначимо, згідно з відкритими даними, контейнеровоз YANINA вийшов 15 липня з індійського порту Мундра.

Балкер був збудований у 2005 році і спочатку ходив під прапором Південної Кореї. До складу флоту компанії FESCO контейнеровоз "Яніна" було прийнято у вересні 2021 року.

Нагадаємо, в адміністрації американського президента Дональда Трампа раніше попередили Україну про небажаність атак на судна в Чорному морі, які не належать Російській Федерації.

Водночас, іноземні судна тимчасово перестали заходити в чорноморські порти України через загрозу російських атак. Таке рішення ухвалили самі судновласники, а не українська держава.