"Росатом" сообщил о потере контейнеровоза в Черном море: Зеленский подтвердил атаку (видео)
Украинские дроны якобы атаковали "мирное" российское судно в Черном море. Контейнеровоз "Янина" принадлежит крупнейшей российской транспортно-логистической компании FESCO, которая входит в структуру госкорпорации "Росатом".
Два украинских дрона в 130 милях от Новороссийска атаковали судно "Янина". Об этом заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
По его словам, судно якобы перевозило гражданскую продукцию — от замороженных продуктов до строительных и отделочных материалов.
"Это был самый обычный мирный контейнеровоз, шедший в международных водах", — заявил Лихачев.
При этом, как отмечается, команда судна успела покинуть теплоход после того, как он начал тонуть.
Большинство членов экипажа было спасено командой судна Delphinus во главе с капитаном из Египта, а последнего из 17 человек спасли вертолетчики морской авиации, отметил глава "Росатома".
Атака на судно "Янина": реакция Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил атаку на подсанкционное российское судно в Черном море.
"Благодаря точности наших Сил обороны он пошел ко дну", — прокомментировал удар по контейнеровозу глава государства.
Отметим, согласно открытым данным, контейнеровоз YANINA вышел 15 июля из индийского порта Мундра.
Балкер был построен в 2005 году и изначально ходил под флагом Южной Кореи. В состав флота компании FESCO контейнеровоз "Янина" был принят в сентябре 2021 года.
Напомним, в администрации американского президента Дональда Трампа ранее предупредили Украину о нежелательности атак на суда в Черном море, не принадлежащих Российской Федерации.
В то же время иностранные суда временно перестали заходить в черноморские порты Украины из-за угрозы российских атак. Такое решение приняли сами судовладельцы, а не украинское государство.