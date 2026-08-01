"Росатом" сообщил о потере контейнеровоза в Черном море: Зеленский подтвердил атаку (видео)

Украинские дроны якобы атаковали "мирное" российское судно в Черном море. Контейнеровоз "Янина" принадлежит крупнейшей российской транспортно-логистической компании FESCO, которая входит в структуру госкорпорации "Росатом".

Два украинских дрона в 130 милях от Новороссийска атаковали судно "Янина". Об этом заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

По его словам, судно якобы перевозило гражданскую продукцию — от замороженных продуктов до строительных и отделочных материалов.

"Это был самый обычный мирный контейнеровоз, шедший в международных водах", — заявил Лихачев.

При этом, как отмечается, команда судна успела покинуть теплоход после того, как он начал тонуть.

Большинство членов экипажа было спасено командой судна Delphinus во главе с капитаном из Египта, а последнего из 17 человек спасли вертолетчики морской авиации, отметил глава "Росатома".

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Атака на судно "Янина": реакция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил атаку на подсанкционное российское судно в Черном море.

"Благодаря точности наших Сил обороны он пошел ко дну", — прокомментировал удар по контейнеровозу глава государства.

Отметим, согласно открытым данным, контейнеровоз YANINA вышел 15 июля из индийского порта Мундра.

Балкер был построен в 2005 году и изначально ходил под флагом Южной Кореи. В состав флота компании FESCO контейнеровоз "Янина" был принят в сентябре 2021 года.

Напомним, в администрации американского президента Дональда Трампа ранее предупредили Украину о нежелательности атак на суда в Черном море, не принадлежащих Российской Федерации.

В то же время иностранные суда временно перестали заходить в черноморские порты Украины из-за угрозы российских атак. Такое решение приняли сами судовладельцы, а не украинское государство.