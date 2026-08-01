Україна могла отримати "Залізний купол" від США: чому Нетаньягу наклав вето, — WP

Вашингтон хотів передати Україні батареї протиповітряної оборони "Залізний купол". Проте проти цього виступив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

Ще в 2023 році вже покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем очолив ініціативу щодо передачі батарей ППО "Залізний купол" із США в Україну, які змогли б захистити українців від російських ракетних атак. Однак, як пише The Washington Post, політик зіткнувся з перешкодою в особі Нетаньягу.

Прем'єр-міністр наклав вето на передачу, пославшись на умови угоди про спільне виробництво, що дає Ізраїлю останнє слово у використанні системи, навіть незважаючи на те, що ракетні батареї були сплачені урядом США.

Демократ від Меріленду Кріс Ван Холлен нагадав, що ракетні комплекси, які Вашингтон хотів передати Києву, були розміщені на південному заході США та сплачені американськими платниками податків.

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Посольство Ізраїлю у Вашингтоні прокоментувало вето Нетаньягу, зауваживши, що після передачі Україні технологія ППО нібито може потрапити до іранців. Тому Ізраїль повернув американські ракетні батареї Patriot до США, щоб їх можна було відправити в Україну замість "Залізного купола".

Водночас Кріс Ван Холлен поставив під сумнів твердження Ізраїлю, що передача "Залізного куполу" Україні могла б призвести до ризику його потрапляння в Тегеран, зазначивши, що такі побоювання не завадили США передати Києву свої батареї "Патріот".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що не погодився надати Україні ліцензію на виробництво ракет для ЗРК Patriot, які необхідні для захисту від російських обстрілів.

Фокус писав, що Україна планує отримати прототип протиракетної системи "Фрея" у першій половині 2027 року. Проект має стати доступнішою альтернативою американським системам Patriot.