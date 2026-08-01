Украина могла получить "Железный купол" от США: почему Нетаньяху наложил вето, — WP

Вашингтон хотел передать Украине батареи противовоздушной обороны "Железный купол". Однако против этого выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Еще в 2023 году уже покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм возглавил инициативу по передаче батарей ПВО "Железный купол" из США на Украину, которые смогли бы защитить украинцев российских ракетных атак. Однако, как пишет The Washington Post, политик столкнулся с препятствием в лице Нетаньяху.

Премьер-министр наложил вето на передачу, сославшись на условия соглашения о совместном производстве, которое дает Израилю последнее слово в использовании системы, даже несмотря на то, что ракетные батареи были оплачены правительством США.

Демократ от Мэриленда Крис Ван Холлен напомнил, что ракетные комплексы, которые Вашингтон хотел передать Киеву, были размещены на юго-западе США и оплачены американскими налогоплательщиками.

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Посольство Израиля в Вашингтоне прокомментировало изданию вето Нетаньяху, заметив, что после передачи Украине технология ПВО якобы может попасть к иранцам. Поэтому Израиль вернул американские ракетные батареи Patriot в США, чтобы их можно было отправить в Украину вместо "Железного купола".

В то же время Крис Ван Холлен поставил под сомнение утверждения Израиля, что передача "Железного купола" Украине могла бы привести к риску его попадания в Тегеран, отметив, что подобные опасения не помешали США передать Киеву свои батареи "Патриот".

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что не согласился предоставить Украине лицензию на производство ракет для ЗРК Patriot, необходимых для защиты от российских обстрелов.

Фокус писал, что Украина планирует получить прототип противоракетной системы "Фрея" в первой половине 2027 года. Проект должен стать более доступной альтернативой американским системам Patriot.