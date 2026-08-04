ЗСУ провели перший повітряний штурм тилів ЗС РФ: діяли лише БпЛА та НРК, без піхоти, — Forbes

Український важкий безпілотник приніс безшумний наземний дрон-камікадзе ARK-1, навантажений міною, в тил Збройних сил Російської Федерації, написали медіа. Таким чином відбувся перший повітряний штурм позицій противника, і такого досвіду не має навіть армія Сполучених Штатів Америки. Чим особлива нова тактика війни, яку продемонстрували Сили оборони України і як вона допоможе зменшити присутність людей на полі бою?

Почався новий етап на російсько-українській війні, коли одні дрони-носії доставляють інші вглиб позицій противника, ідеться у матеріалі медіа Forbes. Через розвиток технічних можливостей "сіра зона" на лінії фронту стала надто широкою, щоб її змогли пройти певні наземні роботизовані комплекси (НРК) чи деякі інші дрони. Однак Сили оборони України показали, що їх можна доставлять будь-куди повітрям за допомогою літаючих безпілотних з високою вантажопідйомністю.

Журналісти посилають на кадри спецоперації, які з'явились у липні 2026 року. На скриншоті кадрів з місця подій бачимо, як квадрокоптер несе наземний дрон на невказаному відтинку фронту. При цьому запис зробила, ймовірно, камера російського БпЛА, що показує надпис по обидва боки зображення. Медіа написало, що ідеться про НРК ARK-1, до якого прикріпили міну та відправили мінувати позиції ЗС РФ.

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Нова зброя ЗСУ — приклад десантування НРК за допомогою БпЛА Фото: Forbes

Зауважується особливість нової зброї ЗСУ: "єдиною межею може бути фантазія операторів" і завдяки цьому можна зменшити присутність людей на полі бою на 30%.

"Настав наступний етап війни: повітряний штурм роботами, які перевозяться безпілотниками. Україна відкрила низку нових можливостей, у яких системи без екіпажу об’єднуються для виконання завдань, які раніше були неможливими", — ідеться у матеріалі.

У статті вказано, що існує ціле сімейство дронів-носіїв — так званих "сумчатих дронів", чи "marsupial drones", "марсупіальних дронів". Серед них — "матки", які є носіями менших FPV і летять на позиції противника, чи морські катери, які несуть FPV, чи НРК, які також доставляють менші БпЛА на позиції. Крім того, згадали про човен, який доставив гусеничний дрон на Кінбурнську косу для ударів по позиціях ЗС РФ.

Forbes розповіло про три спроби армії США створити аналоги, які зараз активно використовують на війні в Україні. Врешті один з розробників заявив, що цей напрямок не зацікавив військових. Водночас, Китай нещодавно провів навчання, під час яких з дрона скидали робота-собаку.

Тим часом медіа розповіло про невдале десантування ЗС РФ з вертольотів у Гостомелі та припущення аналітиків, що така тактика вже віджила своє. Втім, приклади використання дронів українською армією показали, що десантування можна провести за допомогою дронів. Згідно з новою тактикою, десантування має відбуватись у дві хвилі: спершу — роботи, потім — піхота, ідеться у матеріалі.

"Звісно, ​​роботи поки що не настільки здатні. Але Україна прагне цього року замінити 30% військ на передовій у деяких секторах безпілотними транспортними засобами", — підсумувало Forbes.

Нова зброя ЗСУ — деталі

Зазначимо, Фокус писав про приклади застосування нової зброї ЗСУ — НРК та БпЛА різних типів. Серед іншого — це десантування на Кінбурнську косу, яке провели у липні 2026 року. На відео з місця подій — безпілотний човен, з якого висадили наземний робот з туреллю, яка стріляє на дистанційному керуванні.

Нагадуємо, у травні з'явився матеріал про різні види наземних роботів, створених українськими розробниками для ЗСУ.