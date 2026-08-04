ВСУ провели первый воздушный штурм тылов ВС РФ: работали только БПЛА и НРК, без пехоты, — Forbes

Украинский тяжелый беспилотник доставил бесшумный наземный дрон-камикадзе ARK-1, оснащенный миной, в тыл Вооруженных сил Российской Федерации, сообщили СМИ. Таким образом состоялся первый воздушный штурм позиций противника, и такого опыта нет даже у армии Соединённых Штатов Америки. Чем интересна новая тактика ведения войны, продемонстрированная Силами обороны Украины, и как она поможет сократить присутствие людей на поле боя?

Начался новый этап в российско-украинской войне, когда одни дроны-носители доставляют другие вглубь позиций противника, говорится в материале издания Forbes. Из-за развития технических возможностей "серая зона" на линии фронта стала слишком широкой, чтобы через нее могли пройти определенные наземные роботизированные комплексы (НРК) или некоторые другие дроны. Однако Силы обороны Украины показали, что их можно доставить куда угодно по воздуху с помощью летающих беспилотников с высокой грузоподъемностью.

Журналисты ссылаются на кадры спецоперации, появившиеся в июле 2026 года. На скриншоте кадров с места событий видно, как квадрокоптер перевозит наземный дрон на неуказанном участке фронта. При этом запись, вероятно, была сделана камерой российского БПЛА, о чём свидетельствует надпись по обеим сторонам изображения. СМИ сообщили, что речь идёт о НРК ARK-1, к которому прикрепили мину и отправили для минирования позиций ВС РФ.

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Новое оружие ВСУ — пример десантирований НРК с помощью БпЛА Фото: Forbes

Отмечается особенность нового оружия ВСУ: "единственным ограничением может быть воображение операторов", и благодаря этому можно сократить количество людей на поле боя на 30%.

"Наступил следующий этап войны: воздушный штурм с помощью роботов, доставляемых беспилотниками. Украина открыла ряд новых возможностей, в рамках которых беспилотные системы объединяются для выполнения задач, которые ранее были невозможны", — говорится в материале.

В статье отмечается, что существует целое семейство дронов-носителей — так называемых "сумчатых дронов", или "marsupial drones", "марсупиальных дронов". Среди них — "матки", которые являются носителями более мелких FPV и летят на позиции противника, морские катера, несущие FPV, или НРК, которые также доставляют более мелкие БПЛА на позиции. Кроме того, упомянули о лодке, которая доставила гусеничный дрон на Кинбурнскую косу для нанесения ударов по позициям ВС РФ.

Forbes рассказал о трёх попытках армии США создать аналоги, которые сейчас активно используются в ходе войны в Украине. В итоге один из разработчиков заявил, что это направление не заинтересовало военных. В то же время Китай недавно провел учения, в ходе которых с дрона сбрасывали робота-собаку.

Между тем СМИ сообщили о неудачном десантировании ВС РФ с вертолетов в Гостомеле и о предположениях аналитиков, что такая тактика уже изжила себя. Впрочем, примеры использования дронов украинской армией показали, что десантирование можно провести с помощью дронов. Согласно новой тактике, десантирование должно происходить в две волны: сначала — роботы, затем — пехота, говорится в материале.

"Конечно, роботы пока не настолько способны. Но Украина намерена в этом году заменить 30 % войск на передовой в некоторых секторах беспилотными транспортными средствами", — подытожило издание Forbes.

Новое оружие ВСУ — детали

Отметим, что Фокус писал о примерах использования нового оружия ВСУ — НРК и БПЛА различных типов. В частности, речь шла о десантировании на Кинбурнскую косу, которое состоялось в июле 2026 года. На видео с места событий — беспилотная лодка, с которой высадили наземного робота с турелью, стреляющей под дистанционным управлением.

Напоминаем, что в мае был опубликован материал о различных видах наземных роботов, созданных украинскими разработчиками для ВСУ.