Стреляет на 1 км: на Кинбурнской косе ВСУ задействовали секретный наземный робот (видео)

Вооруженные силы Украины впервые провели десантирование наземного робота на Кинбурнскую косу и при этом использовали новую секретную разработку, сообщили СМИ. Секретный наземный робот оснащен боевым модулем Wolly 7.62, которым можно управлять дистанционно. Чем особенен наземный робот, проникший на Кинбурнскую косу, расположенную в 6 км от подконтрольных Украине территорий?

Боевой модуль Wolly 7.62 оснащен пулеметом с дистанционным управлением и может использоваться для боевых и разведывательных миссий, говорится в материале СМИ "РБК-Украина". Выяснилось, что секретный НРК с этим модулем создан разработчиками компании DevDroid. Устройство может работать в любых сложных условиях, и поэтому оно стало оптимальным вариантом для проведения спецоперации на Кинбурнской косе, о которой стало известно накануне.

В материале приведены краткие технические характеристики модуля Wolly 7.62, который был установлен на НРК для морского десантирования и выполнения боевой задачи. Указано, что на турели установлен пулемет КТ-7,62, ориентировочная дальность стрельбы — до 1000 м. Также отмечается, что модуль имеет дистанционное управление, благодаря которому оператор, находясь на расстоянии нескольких километров, может наводить турель на российские позиции. Кроме того, подключена система искусственного интеллекта, которая помогает оператору и во время стрельбы. Основные цели, которые может поражать боевой модуль Wolly 7.62 на секретном НРК, — это удары по бронированным и небронированным целям противника, а также разведка.

Відео дня

СМИ не публиковали фотографии секретной наземной роботизированной платформы. Зато есть фото боевого модуля на треноге перед установкой на турель для автономного наведения и стрельбы. Рядом виден чемодан, к которому тянется шлейф проводов, спрятанных в трубу из камуфляжной ткани.

Операция на Кинбурнской косе — как выглядит модуль Wolly 7.62 для НРК Фото: РБК-Украина

Операция на Кинбурнской косе — подробности

На странице компании DevDroid в Facebook появились новые кадры с подробностями спецоперации на Кинбурнской косе. Запись сделана с дрона, который снял цветное видео высокого качества. Выяснилось, что для миссии использовался наземный роботизированный логистический комплекс, оснащенный боевым модулем Wolly 7.62. Также видно, что катер, высадивший НРК на косу, затем вернулся к украинским берегам.

"Еще вчера это казалось концепцией. Сегодня — это уже история", — говорится в посте.

Отметим, что Фокус писал о спецоперации на Кинбурнской косе, о которой стало известно 13 июля. Речь шла о первом десантировании наземного робота, которое осуществили бойцы 123-й бригады Терробороны. Военные показали момент высадки на берег, которую провели с помощью другой, неуказанной морской платформы. НРК скатился на сушу, направился между травой в укромное место и занял позицию на противоположной стороне бухты. После этого началась атака на позиции ВС РФ: пулемет открыл огонь, а видеокамера транслировала оператору то, что происходило на берегу по ту сторону Днепровского лимана.

Напоминаем, что в июне появилась информация о якобы бегстве россиян с Кинбурнской косы: военные рассказали, что произошло на самом деле.