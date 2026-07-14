Стріляє на 1 км: на Кінбурнській косі ЗСУ використали секретний наземний робот (відео)

Збройні сили України вперше провели десантування наземного робота на Кінбурнську косу і при цьому використали нову секретну розробку, розповіли медіа. Секретний наземний робот обладнаний бойовим модулем Wolly 7.62, яким можна керувати дистанційно. Чим особливий НРК, який проник на Кінбурнську косу, розташовану за 6 км від підконтрольних Україні територій?

Бойовий модуль Wolly 7.62 містить кулемет з дистанційним керуванням та може використовуватись для бойових та розвідувальних місій, ідеться у матеріалі медіа "РБК-Україна". З'ясувалось, що секретний НРК з цим модулем створений розробниками компанії DevDroid. Пристрій може працювати за будь-яких складних умов, і тому він став оптимальним варіантом для проведення спецоперації на Кінбурнській косі, про яку стало відомо напередодні.

У матеріалі навели короткі технічні характеристики модуля Wolly 7.62, який прикріпили на НРК задля морського десантування та виконання бойового завдання. Вказано, що на турелі прикріпили кулемет КТ-7,62, орієнтовна дальність — до 1000 м. Також наголошується, що модуль має дистанційне керування, завдяки якому оператор, перебували на відстані кількох кілометрів, може націлювати турель на російські позиції. Крім того, підключена система штучного інтелекту, яка допомагає оператору та під час стрільби. Головні цілі, які може уражати бойовий модуль Wolly 7.62 на секретному НРК — це удари по броньованих та неброньованих цілях противника і також розвідка.

Відео дня

Медіа не публікувало фото секретного наземної роботизованої платформи. Натомість є фото бойового модуля на тринозі до встановлення на турель для автономізованого націлювання та пострілів. Бачимо поруч валізу, до якої тягнеться шлейф дротів, захованих у трубу з каміфляжної тканини.

Операція на Кінбурнській косі — як виглядає модуль Wolly 7.62 для НРК Фото: РБК-Україна

Операція на Кінбурнській косі — деталі

На сторінці Facebook компанії DevDroid з'явились нові кадри з деталями спецоперації на Кінбурнській косі. Запис зроблено з дрона, який записав кольорове відео вищої якості. З'ясувалось, що для місії використали логістичний наземний роботизований комплекс, який обладнали бойовим модулем Wolly 7.62. Також бачимо, що катер, який висадив НРК на косу, потім повернувся до українських берегів.

"Ще вчора це здавалося концептом. Сьогодні — це історія", — ідеться у дописі.

Зазначимо, Фокус писав про спецоперацію на Кінбурнській косі, про яку стало відомо 13 липня. Ішлося про перше десантування наземного робота, яке здійснили бійці 123 бригади Тероборони. Військові показали момент висадки на берег, який провели за допомогою іншої невказаної морської платформи. НРК скотився на сушу, попрямував між травою у таємне місце та зайняв позицію на протилежному боці бухти. Після цього почалась робота по позиціях ЗС РФ: кулемет почав стріляти, тим часом відеокамера транслювала оператору, що відбувається на березі по той бік Дніпровського лиману.

Нагадуємо, у червні з'явилась інформація про начебто втечу росіян з Кінбурнської коси: військові розповіли, що сталось насправді.