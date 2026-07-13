ЗСУ вперше у світі провели морське десантування НРК: бойове завдання на Кінбурнській косі (відео)

Наземний роботизований комплекс за допомогою човна висадили на Кінбурнську косу у Миколаївській області, розповіли українські військові. НРК зайняв позицію на березі та стріляв по схованці російських підрозділів на протилежному березі бухти. Українці зафіксували на відео деталі спецоперації з морського десантування наземного робота, яку провели першими у світі.

Десантування українського НРК на Кінбурнській косі з'явилось на сторінці Facebook 123 окремої бригади Територіальної оборони ЗСУ. Крім того, до операції долучилась 107-ма окрема бригада тероборони, чий логотип фігурує на відео з місця подій. Бачимо, як наземний робот висаджується на берег, а потім завдає вогневого ураження позицій противника.

Запис з місця подій триває пів хвилини. Запис веде дрон, який вільно літає над Кінбурнською косою та транслює деталі спецоперації. НРК дістався до берега на човні, при цьому не помітно, чи є там екіпаж, чи судно рухається на дистанційному керуванні. Тим часом катер пристав до берега і НРК з'їхав на сушу. Наступні кілька кадрів — вигляд робота з іншого ракурсу, який кудись їхав між високою травою. У якийсь момент на записі з'явилась турель на даху наземної платформи: схоже, відеотрансляція велась також камерою пристрою. Далі — кілька пострілів у бік позицій ЗС РФ на протилежному боці бухти на Кінбурнській косі. Останні секунди відео показали НРК з туреллю, який їде між травою у невідомому напрямку, а його тим часом знімають не згори, як мав би робити БпЛА, а з рівня землі (інший НРК). З кадрів 123 бригади ТрО не ясно, чим закінчилось перше у світі десантування НРК: чи повернувся від додому, які ураження завдав ворогу, скільки дронів задіяли у спецоперації та коли саме це відбулось.

Відео дня

Кінбурнську коса — частина Миколаївської області, розташована за 4-12 км від Очакова по той бік Дніпровського лиману. Місцевість продовжує контролюватись ЗС РФ та була захоплена у перші дні вторгнення 2022 року.

НРК в ЗСУ — ситуація на Кінбурнській косі станом на 13 липня 2026 року Фото: DeepState

НРК в ЗСУ — деталі

Про деталі спецоперації висадки НРК на Кінбурнській косі розповіли на порталі "Обозреватель". З'ясувалось, що операцію провели за допомогою не звичайного човна чи катера, а використали керовану морську безпілотну платформу: на відео вона виглядає як видовжений човен у форму піроги. Відповідальні за спецоперацію — командир 123 бригади ТрО полковник Олег Макуха та командир 1 батальйону безпілотних систем 123 бригади ТрО майор Денис Гіпік. Зауважується, що це перше "відоме їм" десантування НРК за допомогою безпілотної платформи, під час якого наземна роботизована платформа виконала бойове завдання у ризикованій для людей ситуації.

Зазначимо, Фокус писав про інші приклади використання НРК в ЗСУ на полі бою. Одні з найвідоміших — евакуація цивільних з місць бойових дій та евакуація поранених.

Нагадуємо, у червні у медіа повідомили про ймовірне взяття під контроль Кінбурнської коси: командування пояснило, що відбувається насправді.