ВСУ впервые в мире провели морскую высадку НРК: боевая задача на Кинбурнской косе (видео)

Наземный роботизированный комплекс с помощью лодки высадили на Кинбурнскую косу в Николаевской области, сообщили украинские военные. НРК занял позицию на берегу и обстрелял укрытие российских подразделений на противоположном берегу бухты. Украинцы зафиксировали на видео детали спецоперации по морскому десантированию наземного робота, которую провели первыми в мире.

Видео с высадкой украинского НРК на Кинбурнской косе появилось на странице в Facebook 123-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Кроме того, к операции присоединилась 107-я отдельная бригада территориальной обороны, логотип которой фигурирует на видео с места событий. Видно, как наземный робот высаживается на берег, а затем наносит огневой удар по позициям противника.

Запись с места событий длится полминуты. Съемку ведет дрон, который свободно летает над Кинбурнской косой и транслирует детали спецоперации. НРК добрался до берега на лодке, при этом не видно, есть ли там экипаж или судно движется на дистанционном управлении. Тем временем катер пристал к берегу, и НРК сошел на сушу. Следующие несколько кадров — вид робота с другого ракурса, который куда-то ехал между высокой травой. В какой-то момент на записи появилась турель на крыше наземной платформы: похоже, видеотрансляция велась также камерой устройства. Далее — несколько выстрелов в сторону позиций ВС РФ на противоположной стороне бухты на Кинбурнской косе. Последние секунды видео показали НРК с турелью, который едет между травой в неизвестном направлении, а его тем временем снимают не сверху, как должен был бы делать БПЛА, а с уровня земли (другой НРК). Из кадров 123-й бригады ТрО неясно, чем закончилось первое в мире десантирование НРК: вернулся ли он домой, какой ущерб нанёс врагу, сколько дронов задействовали в спецоперации и когда именно это произошло.

Відео дня

Кинбурнская коса — часть Николаевской области, расположенная в 4–12 км от Очакова на другом берегу Днепровского лимана. Местность по-прежнему контролируется Вооружёнными силами РФ и была захвачена в первые дни вторжения 2022 года.

НРК в ВСУ — ситуация на Кинбурнской косе по состоянию на 13 июля 2026 года Фото: DeepState

НРК в ВСУ — подробности

О подробностях спецоперации по высадке НРК на Кинбурнской косе рассказали на портале "Обозреватель". Выяснилось, что операция была проведена не с помощью обычной лодки или катера, а с использованием управляемой морской беспилотной платформы: на видео она выглядит как удлиненная лодка в форме пироги. Ответственными за спецоперацию являются командир 123-й бригады ТрО полковник Олег Макуха и командир 1-го батальона беспилотных систем 123-й бригады ТрО майор Денис Гипик. Отмечается, что это первое "известное им" десантирование НРК с помощью беспилотной платформы, в ходе которого наземная роботизированная платформа выполнила боевую задачу в рискованной для людей ситуации.

Отметим, что Фокус писал о других примерах использования НРК в ВСУ на поле боя. Одни из самых известных — эвакуация гражданских лиц из зон боевых действий и эвакуация раненых.

Напоминаем, что в июне в СМИ появились сообщения о возможном захвате Кинбурнской косы: командование объяснило, что на самом деле происходит.