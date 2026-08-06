У Херсоні — блекаут, у Львові — аварійні відключення: що відбувається з енергосистемою

Внаслідок нічного обстрілу Херсона 6 серпня в місті було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, через що мешканці залишилися без електропостачання.

Ситуація з електропостачанням у Херсоні складна, незважаючи на те, що енергетики роблять усе можливе, щоб відновити електропостачання в місті, написав голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, на це може знадобитися кілька днів.

Чиновник наголосив, що мешканці міста можуть прискорити цей процес.

"Після відновлення електропостачання дуже важливо не перевантажувати мережу. Будь ласка, не вмикайте енергоємні прилади. Насамперед утримайтеся від використання кондиціонерів, бойлерів, електроплит, пральних машин та іншої потужної техніки", — пояснив він.

Прокудін просить дотримуватися цих рекомендацій до повного завершення аварійно-відновлювальних робіт, оскільки перевантаження мережі може призвести до нових аварій та суттєво затягнути відновлення електропостачання.

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Усім, кому потрібно зарядити телефони, зв’язатися з рідними або отримати іншу необхідну допомогу, керівник ОВА порадив звертатися до пунктів незламності. На території міста відкрито 27 таких пунктів, і зараз їх перевели на цілодобовий режим роботи.

Також він рекомендує розглянути можливість евакуації до безпечніших громад Херсонської області або інших регіонів України.

"Ми готові допомогти з виїздом, розміщенням та облаштуванням на новому місці", — йдеться у повідомленні.

Проблеми з електропостачанням спостерігаються й у Львові. У місцевій енергетичній компанії повідомили, що через аварійне відключення в електромережах 110 кВ частково знеструмлені споживачі в центральній частині Львова, у Франківському районі, мікрорайоні Новий Львів тощо. Енергетики працюють над відновленням подачі електроенергії.

Що стало причиною такої ситуації, не уточнюється.

Нагадаємо, що після масштабного відключення електроенергії в Грузії запідозрили диверсію.

Також повідомлялося, що ЗС РФ завдали удару по об’єктах енергетики, після чого у шести областях почалися відключення електроенергії.