В Херсоне блэкаут, во Львове — аварийные отключения: что происходит с энергосистемой

В результате ночной атаки на Херсон 6 августа в городе поврежден объект критической инфраструктуры, из-за чего жители оказались отрезанными от электроснабжения.

Ситуация со светом в Херсоне сложная, несмотря на то, что энергетики делают все возможное для того, чтобы вернуть в город электричество, написал начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, на это может уйти несколько дней.

Чиновник подчеркнул, что жители города могут ускорить этот процесс.

"После появления электроэнергии очень важно не перегружать сеть. Пожалуйста, не включайте энергозатратные приборы. Прежде всего удерживайтесь от использования кондиционеров, бойлеров, электроплит, стиральных машин и другой мощной техники", — объяснил он.

Прокудин просит соблюдать эти рекомендации до полного завершения аварийно-восстановительных работ, поскольку перегрузка сети может привести к новым авариям и существенно затянуть восстановление электроснабжения.

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Всем, кому нужно подзарядить телефоны, связаться с родными или получить другую необходимую помощь, руководитель ОВА посоветовал обращаться к пунктам несокрушимости. Их на территории города открыто 27, и сейчас их перевели на круглосуточный режим работы.

Также он рекомендует рассмотреть возможность эвакуации в более безопасные общины Херсонщины или других регионов Украины.

"Мы готовы помочь с выездом, размещением и обустройством на новом месте", — говорится в сообщении.

Проблемы с электричеством наблюдаются и во Львове. В местной энергетической компании сообщили, что из-за аварийного отключения в электросетях 110кВ частично обесточены потребители в центральной части Львова, во Франковском районе, микрорайоне Новый Львов и т.д. Энергетики работают над возобновлением подачи электроэнергии.

Что стало причиной сложившейся ситуации, не уточняется.

Напомним, после мощного блэкаута в Грузии заподозрили диверсию.

Также сообщалось, что ВС РФ ударили по объектам энергетики, после чего в шести областях начались отключения света.