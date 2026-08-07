"Гербери" стали значно більшими: у небі помітили нову версію російського дрона, — "Флеш"

У небі помітили нову версію російського безпілотника "Гербера", яка значно більша за звичайну. Українські фахівці просять повідомити, якщо такий дрон залишився після падіння, щоб його дослідити.

Про це 7 серпня повідомив фахівець у галузі військових радіотехнологій, радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов “Флеш” у своєму Telegram-каналі.

“У небі з'явилася нова версія Гербери. Вона значно більша за звичайну. Дуже просимо тих, у кого вона є після падіння, відгукнутися. Потрібно її дослідити”, — написав Бескрестнов.

Він також опублікував фото безпілотника поруч із людиною, щоб можна було швидко оцінити його розмір.

Нова версія "Гербери" Фото: Сергій Флеш/ Telegram

“Гербера” — це не просто приманка для ППО. У 2026 році зафіксували її використання як розвідувального апарата, ударного дрона та носія FPV, а також продовжили вдосконалювати її навігацію. Саме тому нова, значно більша версія, про яку повідомив Бескрестнов, потребує окремого дослідження.

Відео дня

Що відомо про “Гербери”

“Гербера” — російський безпілотник, який використовують як фальшиву ціль, розвідувальний апарат і баражуючий боєприпас. За даними ГУР, заявлений розмах крил дрона становить 2,5 метра, максимальна злітна маса — 18 кг, швидкість — до 160 км/год, дальність польоту — до 600 км, а висота застосування — до 3000 метрів.

Збита "Гербера" Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Дрон використовують у масованих атаках разом із “Шахедами” та іншими БпЛА. Його поява у складі ударної групи ускладнює роботу ППО, оскільки “Гербера” може виконувати роль дешевої фальшивої цілі, але водночас існують ударні та розвідувальні варіанти.

У 2026 році Росія продовжила змінювати конструкцію та оснащення “Гербер”. У травні Defense Express повідомив, що на збитих дронах почали виявляти 12-елементні антени “Комета-М”, які мають підвищувати стійкість навігації до радіоелектронної боротьби.

Ще одна важлива зміна стала відомою на початку року, у лютому. Тоді Сергій Бескрестнов повідомив, що росіяни почали використовувати “Герберу” як носій для FPV-дрона. 9 лютого він опублікував відео запуску такого FPV із “Гербери” над Сумами.

"Гербери" у російських атаках у 2026 році

У 2026 році "Гербери" регулярно входили до складу російських масованих атак по Україні. У червні українська ППО перехопила близько 90% безпілотників типів Shahed, "Гербера", "Італмас" та інших, повідомило Міністерство оборони України.

Нагадаємо, у березні 2026 року військовий оглядач Олександр Коваленко повідомляв, що російські військові почали оснащувати дрони-приманки "Гербера" шрапнельними бойовими частинами. За його словами, йдеться про 15-кілограмові бойові частини від 152-мм артилерійських снарядів.

У листопаді 2025 року експерт у сфері військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов попереджав про небезпеку російських "Гербер" із бойовими частинами. За його словами, у таких дронах детонатор можуть переводити у бойове положення ще під час польоту.