"Герберы" стали значительно больше: в небе заметили новую версию российского дрона, — "Флеш"

В небе заметили новую версию российского беспилотника "Гербера", которая значительно больше обычной. Украинские специалисты просят сообщить, если такой дрон остался на месте после падения, чтобы его можно было исследовать.

Об этом 7 августа сообщил специалист в области военных радиотехнологий, советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов "Флеш" в своём Telegram-канале.

"В небе появилась новая версия Герберы. Она значительно больше обычной. Просим тех, у кого она оказалась после падения, откликнуться. Её нужно исследовать", — написал Бескрестнов.

Он также опубликовал фото беспилотника рядом с человеком, чтобы можно было быстро оценить его размер.

Новая версия "Герберы" Фото: Сергей Флэш/ Telegram

"Гербера" — это не просто приманка для ПВО. В 2026 году было зафиксировано её использование в качестве разведывательного аппарата, ударного дрона и носителя FPV, а также продолжилось совершенствование её навигации. Именно поэтому новая, значительно более крупная версия, о которой сообщил Бескрестнов, требует отдельного исследования.

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Что известно о "Герберах"

"Гербера" — российский беспилотник, который используется в качестве ложной цели, разведывательного аппарата и барьерирующего боеприпаса. По данным ГУР, заявленный размах крыльев дрона составляет 2,5 метра, максимальная взлетная масса — 18 кг, скорость — до 160 км/ч, дальность полета — до 600 км, а высота применения — до 3000 метров.

Разбитая "Гербера" Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Дрон используется в массированных атаках вместе с "Шахедами" и другими БПЛА. Его появление в составе ударной группы затрудняет работу ПВО, поскольку "Гербера" может выступать в роли недорогой ложной цели, но при этом существуют ударные и разведывательные варианты.

В 2026 году Россия продолжила вносить изменения в конструкцию и оснащение "Гербер". В мае Defense Express сообщил, что на сбитых дронах начали обнаруживать 12-элементные антенны "Комета-М", которые должны повышать устойчивость навигации к радиоэлектронной борьбе.

Еще одно важное изменение стало известно в начале года, в феврале. Тогда Сергей Бескрестнов сообщил, что россияне начали использовать "Герберу" в качестве носителя для FPV-дрона. 9 февраля он опубликовал видео запуска такого FPV с "Герберы" над Сумами.

"Герберы" в российских атаках в 2026 году

В 2026 году "Герберы" регулярно участвовали в массированных атаках России на Украину. В июне украинская ПВО перехватила около 90% беспилотников типов Shahed, "Гербера", "Италмас" и других, сообщило Министерство обороны Украины.

Напомним, в марте 2026 года военный обозреватель Александр Коваленко сообщал, что российские военные начали оснащать дроны-приманки "Гербера" шрапнельными боевыми частями. По его словам, речь идет о 15-килограммовых боевых частях от 152-мм артиллерийских снарядов.

В ноябре 2025 года эксперт в области военных радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов предупреждал об опасности российских "Герберов" с боевыми частями. По его словам, в таких дронах детонатор могут переводить в боевое положение ещё во время полёта.