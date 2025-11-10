"Ошибка, которая может стоить жизни": Сергей "Флеш" указал на опасность в российских "Герберах" (фото)

Российские беспилотники типа "Гербера" все чаще встречаются с боевой частью внутри. Схема, которую начали применять россияне, активирует детонатор во время полета дрона, из-за чего при ударе он срабатывает.

Когда такой беспилотник ударяется о поверхность, детонатор срабатывает и боевая часть дрона взрывается, что представляет дополнительную опасность. Об этом рассказал эксперт в сфере военных радиотехнологий Сергей "Флеш" Безкрестнов в своем Telegram-канале.

"Флэш" объяснил, что от полетного контроллера поступает сигнал на реле, которое замыкается и подает напряжение от трех аккумуляторов на разъем детонатора в дроне, что, скорее всего, происходит в зависимости от высоты полета. Однако этот сигнал, вопреки распространенному мнению, не взрывает боевую часть "Герберы".

"Этот сигнал ставит детонатор на боевой взвод. Такая схема позволяет экипажу, который запускает "Герберу", не рисковать", — отметил эксперт.

Он продемонстрировал фотографии находок в одном из таких беспилотников.

"На одном фото БЧ ОФБЧ-2 с детонатором УЗ-2. На втором фото подключение БЧ внутри БпЛА".

Сергей "Флеш"| БЧ ОФБЧ-2 с детонатором УЗ-2

Сергей "Флеш" | подключение БЧ внутри БпЛА "Гербера"

По словам эксперта, это означает, что активация детонатора у "Герберы" происходит во время полета, а уже при ударе о поверхность, например, землю, детонатор срабатывает и боевая часть БпЛА взрывается. При этом детонатор может не сработать, если дрон совершил плавное приземление, однако продолжает оставаться в боевом положении.

Такой дрон ни в коем случае нельзя бросать или везти в багажнике автомобиля.

"То есть основная ошибка, которая может стоить жизни: это не электродетонатор. Не надо думать, что вы откусили провода или отключили разъем и все будет хорошо", — пояснил "Флеш".

Он также добавил, что детонатор содержит контакты самоликвидации, из-за чего неизвестно, что в будущем могут придумать россияне для атак по Украине.

Россияне модернизируют дроны "Гербера": что известно

Россияне продолжают менять свои беспилотники для осуществления атак по Украине. Так, в конце сентября Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал, что в Украине заметили российские беспилотные летательные аппараты "Гербера", оснащенные двумя дополнительными камерами. Эксперт считает, что новые камеры на этих дронах нужны для того, чтобы осуществлять подготовки к атакам "Шахедов".

В августе Сергей "Флеш" сообщал, что в Украине заметили российскую "Герберу" с осколочной боевой частью.

Напомним, 5 ноября "Флеш" рассказал, что россияне превращают "Шахеды" в FPV-дроны и видят, куда летят.

Также 3 ноября эксперт писал, что в РФ модернизировали "Шахеды", из-за чего их не могут подавить украинские военные с помощью РЭБ.