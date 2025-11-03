"Не можем подавить нашим РЭБ": россияне модернизировали "Шахеды" — "Флеш" объяснил детали (фото)

Ударные беспилотники типа "Шахед", которыми россияне атакуют Украину, претерпели очередную трансформацию и теперь стали менее уязвимыми к действию украинских средств радиоэлектронной борьбы.

Украинские военные начали обнаруживать российские "Шахеды", которые летают без антенн, что породило множество версий и вопросов. Об этом рассказал украинский специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов на своей странице в Facebook.

На это обратили внимание украинские пилоты беспилотников-перехватчиков.

"В последнее время пилоты дронов-перехватчиков сообщают, что наблюдают "Шахеды", которые теперь летают без антенн CRPA. Вокруг этого возникают самые фантастические версии", — рассказал "Флеш".

По его словам, "модернизация" на самом деле значительно проще. Россияне просто переместили антенну в "Шахеди".

"Но все проще, россияне убрали CRPA антенны с крыла и переместили их внутрь "Шахеда" и по центру", — отметил эксперт.

Бескрестнов также показал, как это выглядит.

Сергей "Флеш" | российский "Шахед" с перемещенной антенной CRPA

Сергей "Флеш" | обломки российского "Шахеда"

Эксперт утверждает, что этот нюанс свидетельствует о тесном сотрудничестве России и Китая.

"О чем это говорит наблюдательному и умному человеку? О том, что заводом внесено изменение в корпус "Шахедов" под конкретные китайские антенны", — пояснил "Флеш".

По его словам, это может быть сигналом о том, что российская сторона "уверена" в длительном сотрудничестве с Китаем.

Эксперт также добавил, что эти антенны CRPA делают "Шахеды" более устойчивыми к действию украинских средств РЭБ.

"Такие антенны мы не можем подавить нашим существующим РЭБ везде по всей стране", — отметил "Флеш".

Россияне модернизируют беспилотники для войны с Украиной: последние новости

Россияне регулярно обновляют свои дроны для осуществления атак по Украине. Так, 27 октября Сергей "Флеш" рассказал, что ВС РФ начали делать их еще более смертоносными для ударов: во время атак на Сумскую область российские оккупанты начали применять "Шахеды" с подвешенными на них противотанковыми минами.

1 ноября Сергей "Флеш" сообщал, что российские дроны "Молния" несут на себе по 2 FPV, однако "уже не простые". Эти беспилотники получили новый способ управления — через мобильную связь.