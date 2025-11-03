"Не можемо придушити нашим РЕБ": росіяни модернізували "Шахеди" — "Флеш" пояснив деталі (фото)

Ударні безпілотники типу "Шахед", якими росіяни атакують Україну, зазнали чергової трансформації й тепер стали менш вразливими до дії українських засобів радіоелектронної боротьби.

Українські військові почали виявляти російські "Шахеди", які літають без антен, що породило безліч версій та питань. Про це розповів український фахівець з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов на своїй сторінці у Facebook.

На це звернули увагу українські пілоти безпілотників-перехоплювачів.

"Останнім часом пілоти дронівв-перехоплювачів повідомляють, що спостерігають "Шахеди", які тепер літають без антен CRPA. Навколо цього виникають найфантастичніші версії", — розповів "Флеш".

За його словами, "модернізація" насправді значно простіша. Росіяни просто перемістили антену у "Шахеді".

"Але все простіше, росіяни прибрали CRPA антени з крила і перемістили їх всередину "Шахеда" і по центру", — зазначив експерт.

Бескрестнов також показав, який це має вигляд.

Сергій "Флеш" | російський "Шахед" з переміщеною антеною CRPA

Сергій "Флеш" | уламки російського "Шахеда"

Експерт стверджує, що цей нюанс свідчить про тісну співпрацю Росії та Китаю.

"Про що це говорить спостережливій і розумній людині? Про те, що заводом внесено зміну в корпус "Шахедів" під конкретні китайські антени", — пояснив "Флеш".

За його словами, це може бути сигналом про те, що російська сторона "впевнена" у тривалій співпраці з Китаєм.

Експерт також додав, що ці антени CRPA роблять "Шахеди" стійкішими до дії українських засобів РЕБ.

"Такі антени ми не можемо придушити нашим існуючим РЕБ скрізь по всій країні", — зазначив "Флеш".

Росіяни модернізують безпілотники для війни з Україною: останні новини

Росіяни регулярно оновлюють свої дрони для здійснення атак по Україні. Так, 27 жовтня Сергій "Флеш" розповів, що ЗС РФ почали робити їх ще смертоноснішими для ударів: під час атак на Сумську область російські окупанти почали застосовувати "Шахеди" з підвішеними на них протитанковими мінами.

1 листопада Сергій "Флеш" повідомляв, що російські дрони "Молния" несуть на собі по 2 FPV, однак "вже не прості". Ці безпілотники отримали новий спосіб керування — через мобільний зв'язок.