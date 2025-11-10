"Помилка, яка може коштувати життя": Сергій "Флеш" вказав на небезпеку у російських "Герберах" (фото)

Російські безпілотники типу "Гербера" все частіше трапляються з бойовою частиною усередині. Схема, яку почали застосовувати росіяни, активує детонатор під час польоту дрона, через що при ударі він спрацьовує.

Коли такий безпілотник ударяється об поверхню, детонатор спрацьовує і бойова частина дрона вибухає, що становить додаткову небезпеку. Про це розповів експерт у сфері військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Безкрестнов у своєму Telegram-каналі.

"Флеш" пояснив, що від польотного контролера надходить сигнал на реле, яке замикається і подає напругу від трьох акумуляторів на роз'єм детонатора у дроні, що, ймовірніше за все, відбувається залежно від висоти польоту. Однак цей сигнал, попри поширену думку, не підриває бойову частину "Гербери".

"Цей сигнал ставить детонатор на бойовий взвод. Така схема дозволяє екіпажу, який запускає "Герберу", не ризикувати", — зазначив експерт.

Він продемонстрував фотографії знахідок в одному з таких безпілотників.

"На одному фото БЧ ОФБЧ-2 з детонатором УЗ-2. На другому фото підключення БЧ всередині БпЛА".

Сергій "Флеш" | БЧ ОФБЧ-2 з детонатором УЗ-2

Сергій "Флеш" | підключення БЧ всередині БпЛА "Гербера"

За словами експерта, це означає, що активація детонатора у "Гербері" відбувається під час польоту, а вже при ударі об поверхню, наприклад, землю, детонатор спрацьовує і бойова частина БпЛА вибухає. При цьому детонатор може не спрацювати, якщо дрон здійснив плавне приземлення, однак продовжує залишатися у бойовому положенні.

Такий дрон у жодному разі не можна кидати чи везти у багажнику автомобіля.

"Тобто основна помилка, яка може коштувати життя: це не електродетонатор. Не треба думати, що ви відкусили дроти або відключили роз'єм і все буде добре", — пояснив "Флеш".

Він також додав, що детонатор містить контакти самоліквідації, через що невідомо, що у майбутньому можуть придумати росіяни для атак по Україні.

Росіяни модернізують дрони "Гербера": що відомо

Росіяни продовжують змінювати свої безпілотники для здійснення атак по Україні. Так, наприкінці вересня Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів, що в Україні помітили російські безпілотні літальні апарати "Гербера", оснащені двома додатковими камерами. Експерт вважає, що нові камери на цих дронах потрібні для того, аби здійснювати підготовки до атак "Шахедів".

У серпні Сергій "Флеш" повідомляв, що в Україні помітили російську "Герберу" з осколковою бойовою частиною.

Нагадаємо, 5 листопада "Флеш" розповів, що росіяни перетворюють "Шахеди" на FPV-дрони і бачать, куди летять.

Також 3 листопада експерт писав, що у РФ модернізували "Шахеди", через що їх не можуть придушити українські військові за допомогою РЕБ.