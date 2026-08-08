Пентагон раптово відсторонив генерала, який координував військову допомогу Україні

Міністерство оборони США відсторонило від посади командувача 5-м армійським корпусом США Чарльза Костанцу. Звільнення генерал-лейтенанта відбулося за два місяці до офіційного завершення його каденції.

Пентагон несподівано відсторонив від посади командувача 5-м армійським корпусом США генерал-лейтенанта Чарльза Костанцу. При цьому, як зазначає ABC News, один із ключових американських генералів і так мав залишити свою посаду через два місяці.

На зміну Костанці, який командував V корпусом армії з квітня 2024 року, має прийти генерал-майор Томас Фелті. Його кандидатуру раніше вже затвердив Сенат, а передача командування була запланована на жовтень. Наразі обов’язки командувача виконує заступник командира V корпусу бригадний генерал Джон Маунтфорд.

Звільнення Костанці відбулося на тлі звільнень або відсторонення від виконання обов’язків понад двох десятків високопоставлених офіцерів, що сталися за часів міністра оборони Піта Хегсета, часто без пояснення причин. Водночас джерела в армії США наголошують, що звільнення генерала не має політичного підґрунтя.

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До сфери відповідальності V корпусу входить керівництво сухопутними військами та координація операцій у Європі. Також підрозділ координує американську допомогу Україні.

Нагадаємо, що Пентагон відмовився від керівництва програмою НАТО Security Assistance Group — Ukraine (SAG-U), яка координує військову допомогу Україні в Німеччині.

Також Фокус повідомляв, що президент США Дональд Трамп відмовив Зеленському у постачанні додаткових ракет Patriot через дефіцит запасів, а також через необхідність зберегти їх для захисту американських об’єктів на Близькому Сході.