Пентагон внезапно отстранил генерала, координирующего военную помощь Украине

Министерство войны США отстранило от должности командующего 5-м армейским корпусом США Чарльза Костанцу. Снятие генерал-лейтенанта произошло за два месяца до официального завершения его каденции.

Пентагон неожиданно отстранил от должности командующего 5-м армейским корпусом США генерал-лейтенанта Чарльза Костанцу. При этом, как отмечает ABC News, один из ключевых американских генералов и так через два месяца должен был покинуть свой пост.

Заменить Костанцу, который командовал V корпусом армии с апреля 2024 года, должен генерал-майор Томас Фелти. Его кандидатуру ранее уже утвердил Сенат, а передача командования была запланирована на октябрь. Пока же исполняет обязанности командующего заместитель командира V корпуса бригадный генерал Джон Маунтфорд.

"Освобождение" Костанцы произошло на фоне увольнений или отстранений от исполнения обязанностей более двух десятков высокопоставленных офицеров, произошедших при министре обороны Пите Хегсете, часто без объяснений причин. В то же время источники в армии США подчеркивают, что увольнение генерала не имеет политической подоплеки.

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В зону ответственности V корпуса входит руководство сухопутными войсками и координация операций в Европе. Также подразделение координирует американскую помощь Украине.

Напомним, Пентагон отказался от руководства программой НАТО Security Assistance Group — Ukraine (SAG-U), которая координирует военную помощь Украине в Германии.

Фокус писал, что президент США Дональд Трамп отказал Зеленскому в поставке дополнительных ракет Patriot из-за дефицита запасов, а также необходимостью сохранить их для защиты американских объектов на Ближнем Востоке.