Система оповіщення та очищення від старих автомобілів: як у Київській області планують рятувати АЗС

Цілеспрямовані атаки російських окупантів на автозаправні станції в Україні змусили владу терміново вживати заходів для протидії терористичним атакам ворога та спробам залишити українців без пального.

На АЗС планують впровадити автоматизовані системи оповіщення та протоколи реагування персоналу заправних станцій на сигнали повітряної тривоги. Про це йшлося під час наради щодо посилення безпеки та захисту автозаправних станцій і комплексів у Київській області під керівництвом голови Київської обласної військової адміністрації Тимура Ткаченка за участю представників Збройних Сил України, Нацполіції, ДСНС та операторів ринку. Про її результати Ткаченко повідомив у соцмережах.

За його словами, окрім впровадження систем оповіщення та протоколів реагування, наступним кроком має стати очищення заправних станцій від покинутих автомобілів, які захаращують маршрути евакуації, перешкоджають доступу до гідрантів та проїзду спецтехніки.

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"Конкретні рішення з цих питань ми винесемо на наступне засідання Ради оборони Київської області", — запевнив чиновник.

Також на нараді обговорювали питання облаштування укриттів поблизу АЗС, розташованих на значній відстані від наявних захисних споруд.

Сьогодні стало відомо, що одна з громад Полтавської області залишилася без АЗС внаслідок ворожих атак.

Також повідомлялося, що в ХОВА прокоментували інформацію про те, що на трасі від Харкова до Полтави знищено всі АЗС.