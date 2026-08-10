Система оповещения и очистка от старых авто: как в Киевской области планируют спасать АЗС

Целенаправленные атаки российских оккупантов на автозаправочные станции в Украине заставили власти срочно принимать меры по противодействию террористическим атакам врага и попыткам оставить украинцев без топлива.

В АЗС собираются внедрить автоматизированных систем оповещения и протоколов реагирования персонала заправочных станций на сигналы воздушной тревоги. Об этом шла речь во время совещания по усилению безопасности и защиты автозаправочных станций и комплексов в Киевской области под руководством главы Киевской областной военной администрации Тимура Ткаченко с участием представителей Вооруженных Сил Украины, Нацполиции, ГСЧС и операторов рынка. О ее результата Ткаченко сообщил в соцсетях.

По его словам, кроме внедрения систем оповещения и протоколов реагирования, следующим шагом должна стать очистка заправок от заброшенных автомобилей, загромождающих маршруты эвакуации, препятствующих доступу к гидрантам и проезду спецтехники.

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"Конкретные решения по этим вопросам вынесем на следующее заседание Совета обороны Киевской области", — заверил чиновник.

Также на совещании обсуждали вопрос обустройства укрытий возле АЗС, расположенных на значительном расстоянии от имеющихся защитных сооружений.

Сегодня стало известно, что одна из общин Полтавской области осталась без АЗС в результате вражеских атак.

Также сообщалось, что в ХОВА прокомментировали информацию о том, что на трассе от Харькова до Полтавы уничтожены все АЗС.