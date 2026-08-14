ЗС РФ оснастили "дрони-ждуни" мікрофонами та зробили їх ще небезпечнішими, — "Флеш"

Російська армія, яка в зоні бойових дій активно використовує "дрони-ждуни", змінила тактику їхнього застосування проти українців.

Тепер супротивник ховає їх поза полем зору, розміщуючи, наприклад, у дворах будинків уздовж доріг, а дрон активується на звук транспорту, що проїжджає повз, повідомив радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Для цього використовується мікрофон, який фіксує звуки транспорту.

На опублікованих у мережі кадрах видно, як це відбувається. Безпілотник атакує пікап з українськими бійцями.

"Дрони-очікувальники": що про них відомо

Військові Збройних сил Росії активно використовують "дрони-ждуни" — FPV-безпілотники, які встановлюються в засідках і можуть перебувати в режимі очікування від кількох годин до доби — що ЗСУ почали фіксувати ще минулого року.

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У жовтні 2025-го командувач Силами безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді зазначав, що такі дрони почали активно з’являтися на відстані 20–40 км від лінії фронту. Це означає, що під ударом опиняються не тільки колони, що рухаються з передової, а й будь-який службовий транспорт у прифронтових містах. У разі відсутності військової цілі оператори часто вражають цивільні автомобілі, техніку ДСНС, комунальні машини та блокпости.

Протидія таким FPV-дронам ускладнюється їхньою малопомітністю та несприйнятливістю до радіоелектронної боротьби. Тому боротьба з такими системами полягає насамперед у пошуку та знищенні оператора або у фізичному пошкодженні самої системи, наприклад, шляхом скидання гранати з безпілотника.

Компанія Ptashka Systems запропонувала використовувати спеціально сконструйовані дрони-перехоплювачі: вони скидають на "ждуна" сітки, що заважають його зльоту, роблячи дрон некерованим.

Нагадаємо, невідомий дрон спричинив переполох в аеропорту Ганновера.

Також повідомлялося, що "Мадяр" попередив про посилення ударів з боку РФ, а потім пояснив свої слова щодо 200 ракет.