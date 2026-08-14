ВС РФ оснастили "дроны-ждуны" микрофонами и сделали их еще опаснее, — "Флеш"

Российская армия, которая в зоне боевых действий активно использует "дроны-ждуны", изменила тактику их использования против украинцев.

Теперь противник прячет их вне поля зрения, размещая, например, во дворах домов вдоль дорог, а активируется дрон на звук проезжающего мимо транспорта, сообщил советник президента Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Для этого используется микрофон, который фиксирует звуки транспорта.

На опубликованных в сети кадрах видно, как это происходит. Беспилотник атакует пикап с украинскими воинами.

"Дроны-ждуны": что о них известно

Активное применение ВС РФ "дронов-ждунов"— FPV-беспилотников, которые устанавливаются в засадах и могут находиться в режиме ожидания от нескольких часов до суток — ВСУ начали фиксировать в прошлом году.

В октябре прошлого года командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди, говорил, что такие дроны начали активно появляться на расстоянии 20-40 км от линии фронта. Это значит, что под ударом оказываются не только колонны, идущие с передовой, но и любой служебный транспорт в прифронтовых городах. В случае отсутствия военной цели операторы нередко поражают гражданские автомобили, технику ГСЧС, коммунальные машины и блокпосты.

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Противодействие таким FPV-дронам осложнено их малозаметностью и невосприимчивостью к РЭБ. Поэтому борьба с такими системами заключается прежде всего в поиске и уничтожении оператора или физическое повреждение самой системы, например, с помощью сбрасывания гранаты с беспилотника.

Компания Ptashka Systems предложила использовать специально сконструированные дроны-перехватчики: они сбрасывают на "ждуна" сетки, которые мешают его взлету, делая дрона неконтролируемым.

Напомним, неизвестный дрон устроил переполох в аэропорту Ганновера.

Также сообщалось, что "Мадяр" предупредил об усилении ударов РФ, а затем разъяснил свои слова про 200 ракет.