Российские дроны-"ждуны" караулят в 40 км от ЛБЗ: "Мадяр" предупредил гражданских об опасности (видео)

Россияне расширяют радиус использования дронов-"ждунов" у линии фронта. Командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди предупредил, что вражеские FPV-дроны сидят в засадах уже на глубине 20-40 км от ЛБЗ и несут угрозу для гражданского населения.

Видео с многочисленными дронами-"ждунами" командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди опубликовал 9 октября. Он отметил, что по прифронтовым территориям особенно опасно передвигаться ночью и в тумане.

В ролике показано 16 российских дронов-"ждунов" на украинских дорогах и момент уничтожения одного из них украинским беспилотником.

"Не новое на фронте явление, но глубина проникновения нередко больше, чем проходят тропы, по которым на позиции добираются пехота и пилоты", — рассказал "Мадяр".

По его словам, для украинских военных привычно встречать "черви" FPV-дроны в засадах в 10-15 км от ЛБЗ, однако на них можно наткнуться и дальше от фронта.

"На глубине 20-40 км, а еще и учитывая продолжительность осенне-зимних ночей и безопасность и скорость передвижения гражданского населения транспортом в прифронтовой полосе — будет стоить жизни", — предупредил Бровди.

Он добавил, что СБС работают над уничтожением дронов-"ждунов" всеми способами, от собственных FPV-дронов и сбросов до расстрелов вражеских беспилотников, и призвал военных и гражданское население в прифронтовых регионах быть бдительными.

Что известно о дронах-"ждунах" ВС РФ

Военнослужащий 117-й отдельной бригады территориальной обороны Александр Такул сообщал, что в Сумской области появились дроны-"ждуны" ВС РФ, 12 июня. Он рассказывал, что такие FPV-дроны сидят на дорогах, тропинках и огородах на приграничных территориях и атакует, когда к нему приближается техника или человек.

Военные 225-го отдельного штурмового полка ВСУ показали, как ВС РФ используют дроны-"ждуны", 23 июня. Военные рассказали, что беспилотник взлетает мгновенно при приближении цели.

Сергей "Флеш" Бескрестнов 15 июля показывал вражеский дрон-"ждун" с солнечной батареей и отмечал, что благодаря этой модификации россияне увеличивают время, в течение которого беспилотник может ждать жертву.