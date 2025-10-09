Російські дрони-"ждуни" чатують за 40 км від ЛБЗ: "Мадяр" попередив цивільних про небезпеку (відео)

Росіяни розширюють радіус використання дронів-"ждунів" біля лінії фронту. Командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді попередив, що ворожі FPV-дрони сидять у засідках уже на глибині 20-40 км від ЛБЗ та несуть загрозу для цивільного населення.

Відео з численними дронами-"ждунами" командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Бровді опублікував 9 жовтня. Він зазначив, що прифронтовими територіями особливо небезпечно пересувати вночі та в тумані.

В ролику показано 16 російських дронів-"ждунів" на українських дорогах і момент знищення одного з них українським безпілотником.

"Не нове на фронті явище, але глибина проникнення нерідко більша, ніж проходять стежки, котрими на позиції дістаються піхота та пілоти", — розповів "Мадяр".

За його словами, для українських військових звично зустрічати "хробачі" FPV-дрони у засідках в 10-15 км від ЛБЗ, однак на них можна натрапити і далі від фронту.

"На глибині 20-40 км, а ще й з огляду на тривалість осінньо-зимових ночей та безпечність і швидкість пересування цивільного населення транспортом у прифронтовій смузі — коштуватиме життя", — попередив Бровді.

Він додав, що СБС працюють над знищенням дронів-"ждунів" усіма способами, від власних FPV-дронів і скидів до розстрілів ворожих безпілотників, та закликав військових і цивільне населення в прифронтових регіонах бути пильними.

Що відомо про дрони-"ждуни" ЗС РФ

Військовослужбовець 117-ї окремої бригади територіальної оборони Олександр Такул повідомляв, що в Сумській області з'явилися дрони-"ждуни" ЗС РФ, 12 червня. Він розповідав, що такі FPV-дрони сидять на дорогах, стежках і городах на прикордонних територіях і атакує, коли до нього наближається техніка чи людина.

Військові 225-го окремого штурмового полку ЗСУ показали, як ЗС РФ використовують дрони-"ждуни", 23 червня. Військові розповіли, що безпілотник злітає миттєво при наближенні цілі.

Сергій "Флеш" Бескрестнов 15 липня показував ворожий дрон-"ждун" із сонячною батареєю і зазначав, що завдяки цій модифікації росіяни збільшують час, протягом якого безпілотник може чекати на жертву.