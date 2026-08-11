"Мадяр" разъяснил свое громкое заявление о 200 ракетах РФ: что он имел в виду на самом деле

Россия работает над увеличением одновременного ракетного залпа до 200 ракет различных типов. В настоящее время РФ может одновременно запустить более 70 ракет.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди, уточнив свои слова в интервью Associated Press.

Накануне, 10 августа, агентство AP опубликовало интервью с Бровди, в котором он заявил, что Россия в настоящее время способна одновременно запустить 77 ракет и планирует увеличить этот показатель до 200. В публикации сначала речь шла о баллистических ракетах, однако "Мадяр" уточнил, что имел в виду ракеты различных типов, а не только баллистические.

По словам Бровди, неточность возникла из-за перевода украинской звуковой дорожки интервью на английский язык. Он также отметил, что исходный материал уже исправлен.

Відео дня

Таким образом, речь идет об увеличении общего количества ракет в возможном одновременном залпе РФ до 200. Именно сейчас Россия, по словам "Мадяра", может одновременно запустить 77 ракет различных типов.

"Триггеров хватает, уважаемые", — сказал Мадяр, комментируя уточнение.

Командующий СБС также рассказал о проблеме с количеством перехватчиков для систем Patriot. По его словам, из-за их нехватки часть российских ракет во время массированных атак может достигать целей.

"Мадяр" заявил, что одним из способов снизить ракетный потенциал России являются удары по объектам, участвующим в производстве этих ракет.

Удары баллистических ракет РФ — подробности

5 августа Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар, основной целью которого стали Киев и Киевская область. В Броварском районе под удар попали склады и логистические объекты "Розетки", "Эпицентра", "Сильпо" и других компаний. По данным военной администрации, погибли 17 человек.

Военно-воздушные силы сообщили, что Россия запустила 24 ракеты "Искандер"/С-400. Ни одну из них не удалось сбить из-за отсутствия средств перехвата баллистических ракет.

Еще одна российская авиационная атака произошла 1 августа. Тогда под удар также попали складские объекты, в частности крупный логистический узел "Новой почты". В результате атаки сгорели книги на миллиарды гривен.

Владимир Зеленский тем временем провел заседание СНБО, посвященное российским баллистическим ударам и подготовке Украины к зиме 2026–2027 годов. Президент заявил, что украинские военные должны уничтожать пусковые установки, с которых Россия запускает "Искандеры" по Украине.

10 августа в ГУР также сообщили о ситуации с российскими ударами и рассказали, как Кремль наращивает производство "Искандеров".