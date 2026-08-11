"Мадяр" пояснив гучну заяву про 200 ракет РФ: що він мав на увазі насправді

Росія працює над збільшенням одномоментного ракетного залпу до 200 ракет різних типів. Наразі РФ може одночасно запустити понад 70 ракет.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт “Мадяр” Бровді, уточнюючи свої слова в інтерв’ю Associated Press.

Напередодні, 10 серпня, AP опублікувало інтерв’ю з Бровді, у якому він заявив, що Росія зараз здатна одночасно запустити 77 ракет і планує збільшити цей показник до 200. У публікації спочатку йшлося про балістичні ракети, однак "Мадяр" уточнив, що мав на увазі ракети різних типів, а не лише балістичні.

За словами Бровді, неточність виникла через переклад української голосової доріжки інтерв’ю англійською мовою. Він також зазначив, що першоджерело вже виправили.

Таким чином, йдеться про збільшення загальної кількості ракет у можливому одночасному залпі РФ до 200. Саме зараз Росія, за словами “Мадяра”, може запустити 77 ракет різних типів одночасно.

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“Вистачає тригерів, шановні”, — сказав Мадяр, коментуючи уточнення.

Командувач СБС також розповів про проблему з кількістю перехоплювачів для систем Patriot. За його словами, через їхню нестачу частина російських ракет під час масованих атак може досягати цілей.

“Мадяр” заявив, що одним зі способів зменшити ракетний потенціал Росії є удари по об’єктах, які беруть участь у виробництві цих ракет.

Удари балістики РФ — деталі

5 серпня Росія завдала масованого ракетно-дронового удару, основною ціллю якого стали Київ і Київська область. У Броварському районі під удар потрапили склади та логістичні об’єкти “Розетки”, “Епіцентру”, “Сільпо” та інших компаній. За даними військової адміністрації, загинули 17 людей.

Повітряні сили повідомляли, що Росія випустила 24 ракети “Іскандер”/С-400. Жодну з них не вдалося збити через відсутність засобів для перехоплення балістики.

Ще одна російська повітряна атака відбулася 1 серпня. Тоді під удар також потрапили складські об’єкти, зокрема великий логістичний вузол “Нової пошти”. Унаслідок атаки згоріли книги на мільярди гривень.

Володимир Зеленський тим часом провів засідання РНБО, присвячене російським балістичним ударам і підготовці України до зими 2026–2027 років. Президент заявив, що українські військові мають знищувати пускові установки, з яких Росія запускає “Іскандери” по Україні.

10 серпня в ГУР також повідомили про ситуацію з російськими ударами та розповіли, як Кремль нарощує виробництво “Іскандерів”.