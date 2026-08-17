На місці знищених будинків виросли новобудови: хто купує квартири в Маріуполі

В окупованому Маріуполі росіяни купують квартири в нових житлових комплексах, які зводять на місці будинків, зруйнованих під час російської облоги у 2022 році. Вартість житла за рік зросла приблизно на третину.

Про це повідомило Deutsche Welle.

За даними видання, нові квартири переважно купують російські військові, чиновники, працівники військової логістики та інші люди, які переїхали до Маріуполя.

На проспекті Металургів російський забудовник Su-2007 звів житловий комплекс “Ленінградський квартал” на місці кількох знищених війною будинків. Комплекс складається з 15 будинків заввишки від 12 до 15 поверхів і розташований приблизно за 10 хвилин їзди від моря.

Економіст В'ячеслав Ширяєв зазначив, що серед покупців є також люди, які хочуть жити біля моря, але не можуть дозволити собі житло в Криму чи Сочі. За його словами, якість нових квартир при цьому дуже низька

Відео дня

“Будівельні компанії економлять на всьому, де можуть, але водночас вимагають надзвичайно високі ціни”, — каже Ширяєв.

Однокімнатні та двокімнатні квартири в “Ленінградському кварталі” коштують від 7,5 млн (близько 4,3 млн грн) до майже 10 млн рублів (близько 5,7 млн грн), трикімнатні — понад 10 млн рублів (понад 5,7 млн грн). Для нових мешканців регіону передбачені знижки до 12%.

У тимчасово окупованих регіонах Росія пропонує іпотеку під 2% річних на весь строк кредиту, але отримати її можуть позичальники з російським громадянством. Максимальна сума кредиту становить 6 млн рублів, а початковий внесок має бути не меншим за 2%.

Колишні мешканці зруйнованих будинків на проспекті Металургів, за даними DW, квартир у новому комплексі не отримали. Люди, які втратили житло, не могли дозволити собі таку іпотеку, а частину мешканців переселили на околиці міста або до гуртожитків.

За даними ООН, під час облоги Маріуполя у 2022 році було пошкоджено або зруйновано 90% будівель міста. Десятки тисяч людей, за оцінками медіа, загинули.

Раніше російська окупаційна влада заявила про відкриття драмтеатру в окупованому Маріуполі, який російські війська зруйнували авіабомбами у березні 2022 року.

28 грудня в “відновленому” театрі влаштували відкриття, а Пушилін назвав місце воєнного злочину локацією, куди люди приїжджатимуть із сім'ями.