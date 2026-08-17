На месте уничтоженых домов выросли новостройки: кто покупает квартиры в Мариуполе

В оккупированном Мариуполе россияне покупают квартиры в новых жилых комплексах, которые возводятся на месте домов, разрушенных во время российской осады в 2022 году. Стоимость жилья за год выросла примерно на треть.

Об этом сообщила Deutsche Welle.

По данным издания, новые квартиры в основном покупают российские военные, чиновники, сотрудники военной логистики и другие люди, переехавшие в Мариуполь.

На проспекте Металлургов российский застройщик Su-2007 построил жилой комплекс "Ленинградский квартал" на месте нескольких разрушенных войной домов. Комплекс состоит из 15 домов высотой от 12 до 15 этажей и расположен примерно в 10 минутах езды от моря.

Экономист Вячеслав Ширяев отметил, что среди покупателей есть также люди, которые хотят жить у моря, но не могут позволить себе жилье в Крыму или Сочи. По его словам, качество новых квартир при этом очень низкое

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"Строительные компании экономят на всем, где только можно, но при этом устанавливают чрезвычайно высокие цены", — говорит Ширяев.

Однокомнатные и двухкомнатные квартиры в "Ленинградском квартале" стоят от 7,5 млн (около 4,3 млн грн) до почти 10 млн рублей (около 5,7 млн грн), трёхкомнатные — свыше 10 млн рублей (свыше 5,7 млн грн). Для новых жителей региона предусмотрены скидки до 12%.

Во временно оккупированных регионах Россия предлагает ипотеку под 2% годовых на весь срок кредита, но получить её могут заемщики с российским гражданством. Максимальная сумма кредита составляет 6 млн рублей, а первоначальный взнос должен быть не менее 2%.

Бывшие жильцы разрушенных домов на проспекте Металлургов, по данным DW, не получили квартир в новом комплексе. Люди, лишившиеся жилья, не могли позволить себе такую ипотеку, а часть жильцов переселили на окраину города или в общежития.

По данным ООН, во время осады Мариуполя в 2022 году было повреждено или разрушено 90 % зданий города. По оценкам СМИ, погибли десятки тысяч человек.

Ранее российские оккупационные власти заявили об открытии драматического театра в оккупированном Мариуполе, который российские войска разрушили авиаударами в марте 2022 года.

28 декабря в "восстановленном" театре состоялось торжественное открытие, а Пушилин назвал место военного преступления локацией, куда люди будут приезжать с семьями.