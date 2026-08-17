ЗСУ паралізували роботу пускових установок ОТРК "Іскандер", — монітори

Протягом найближчих трьох діб російські окупанти не зможуть атакувати Київ та Київську область з півночі.

Завдяки успішним діям Збройних сил України пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер", які розміщені в Брянській області РФ і використовуються для ударів по Києву, у найближчі три дні не зможуть переміститися на позиції для запусків ракет, повідомляє моніторинговий канал "Оперативний Інформ".

Офіційні органи поки що ніяк не прокоментували цю інформацію.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ підтвердив знищення в ніч на 16 серпня 2026 року підприємства "Комбінат Каменський" у Каменсько-Шахтинському Ростовської області РФ. В результаті атаки в ніч на 16 серпня два цехи підприємства з виробництва вибухових речовин і порохів були знищені, ще два — пошкоджені.

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Кадри наслідків влучання в підприємство ВПК РФ у Ростовській області Фото: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, на початку липня кілька ракет "Фламінго" пролетіли 460 км і влучили у два цехи російського заводу "Титан-Баррикади", який виробляє компоненти для ракет "Іскандер-М", "Ярс" та "Тополь-М".

Також повідомлялося, що Росія розгорнула щонайменше 10 секретних баз із новими майданчиками для запуску далекобійних безпілотників. Частина з них уже використовується для нанесення ударів по Україні, а нові дрони здатні долетіти до країн НАТО.