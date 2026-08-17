ВСУ парализовали работу пусковых установок ОТРК "Искандер", — мониторы

Ближайшие трое суток российские оккупанты не смогут атаковать Киев и Киевскую область с севера.

Благодаря успешным действиям Сил обороны Украины пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", которые размещены в Брянской области РФ и используются для ударов по Киеву, в ближайшие три дня не смогут передвинуться на позиции для пусков ракет, сообщает мониторинговый канал "Оперативный Информ".

Официальные органы эту информацию пока никак не комментировали.

Тем временем Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение в ночь на 16 августа 2026 года предприятия "Комбинат Каменский" в Каменско-Шахтинском Ростовской области РФ. В результате атаки в ночь на 16 августа два цеха предприятия по производству взрывчатых веществ и порохов были уничтожены, еще два — повреждены.

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Кадры последствий прилета по предприятию ВПК РФ в Ростовской области Фото: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, в начале июля несколько ракет "Фламинго" пролетели 460 км и поразили два цеха российского завода "Титан-Баррикады", который производит компоненты для ракет "Искандер-М", "Ярс" и "Тополь-М".

Также сообщалось, что Россия развернула как минимум 10 секретных баз с новыми площадками для запуска дальнобойных беспилотников. Часть из них уже используется для нанесения ударов по Украине, а новые дроны могут долететь до стран НАТО.