Уже бьют по Украине: РФ строит секретные базы для запуска дальнобойных дронов, — The Telegraph

Россия развернула как минимум 10 секретных баз с новыми площадками для запуска дальнобойных беспилотников. Часть из них уже используется для нанесения ударов по Украине, а новые дроны могут долететь до стран НАТО.

Об этом сообщило издание The Telegraph, которое провело расследование на основе спутниковых снимков и утечек документов.

Издание обнаружило как минимум 59 новых пусковых рельсов вдоль границы России с Беларусью и Украиной.

Некоторые базы были развернуты на территории военных объектов и гражданских аэродромов. Другие площадки были созданы прямо в российской местности. По данным DroneSec, около 20 новых взлётно-посадочных полос имеют увеличенную длину, что может свидетельствовать об их способности запускать новые дальнобойные ударные дроны.

Россия модернизирует беспилотники на базе иранских Shahed. Новые реактивные версии способны преодолевать расстояние почти в 1000 км. Их использование с обнаруженных баз делает возможным нанесение ударов даже по Варшаве.

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В то же время в The Telegraph отметили, что данных о подготовке Россией такого удара по Польше нет. Европейские и американские разведчики полагают, что Москва рассматривает возможность вооружённой провокации на польской территории, в частности атак на критически важную инфраструктуру или операций под чужим флагом.

По словам главы DroneSec Майка Монника, Россия "значительно расширила" свою сеть баз, чтобы наносить удары по Украине и создавать угрозу для стран НАТО. Он отметил, что новые площадки позволяют запускать больше дронов, а новые технологии затрудняют их перехват.

В НАТО заявили, что готовы защищать территорию стран Альянса.

"Мы быстро расширяем наши возможности по производству, использованию и нейтрализации дронов в крупных масштабах", — сообщил представитель НАТО газете The Telegraph.

Спутниковые снимки также показали значительное увеличение количества новых дронов на базах. На одном из объектов одновременно можно хранить более 1000 беспилотников. По данным The Telegraph, семь из 10 обнаруженных баз уже использовались во время недавних атак России на Киев.

Напомним, в мае 2026 года Владимир Зеленский предупреждал о возможности нового наступления с территории Беларуси. В то же время аналитики не фиксировали у границы скопления российских или белорусских войск, но обращали внимание на строительство дорог и другой инфраструктуры, которую потенциально могли использовать для наступательных действий.

Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что Беларусь не планирует нападать на Украину. В то же время он предупреждал, что Минск ответит на возможные "провокации", а в случае необходимости может рассчитывать на поддержку российской армии.

Кроме того, Лукашенко сообщил о встрече с представителями президента Украины, которая состоялась 25 мая. По его словам, в ходе беседы он заверил, что не хочет втягивать Беларусь в войну и выступает за мир.

19 июня Зеленский призвал Беларусь отключить четыре ретранслятора. Уже 24 июня стало известно, продолжает ли работать российское оборудование, используемое для поддержки атак дронов-камикадзе Shahed на северные регионы Украины.