Вже б'ють по Україні: РФ будує секретні бази для запуску далекобійних дронів, — The Telegraph

Росія розгорнула щонайменше 10 секретних баз із новими майданчиками для запуску далекобійних безпілотників. Частину з них уже використовують для ударів по Україні, а нові дрони можуть досягати країн НАТО.

Про це повідомило видання The Telegraph, яке провело розслідування на основі супутникових знімків і витоків документів.

Видання виявило щонайменше 59 нових пускових рейок уздовж кордону Росії з Білоруссю та Україною.

Деякі бази облаштували на території військових об'єктів і цивільних аеродромів. Інші майданчики створили просто в російській місцевості. За даними DroneSec, близько 20 нових рейок мають збільшену довжину, що може свідчити про їхню здатність запускати нові далекобійні ударні дрони.

Росія модернізує безпілотники на основі іранських Shahed. Нові реактивні версії можуть долати майже 1000 км. Їх використання з виявлених баз робить досяжною для ударів навіть Варшаву.

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Водночас у The Telegraph зазначили, що немає даних про підготовку Росією такого удару по Польщі. Європейські та американські розвідники вважають, що Москва розглядає можливість збройної провокації на польській території, зокрема атак на критичну інфраструктуру або операцій під чужим прапором.

За словами глави DroneSec Майка Монніка, Росія “значно розширила” свою мережу баз, щоб атакувати Україну та створити загрозу для країн НАТО. Він зазначив, що нові майданчики дають змогу запускати більше дронів, а нові технології ускладнюють їхнє перехоплення.

У НАТО заявили, що готові захищати територію країн Альянсу.

“Ми швидко розширюємо наші можливості виробляти, використовувати та нейтралізувати дрони у великих масштабах”, — повідомив представник НАТО The Telegraph.

Супутникові знімки також показали значне збільшення кількості нових дронів на базах. На одному з об'єктів одночасно можна зберігати понад 1000 безпілотників. За даними The Telegraph, сім із 10 виявлених баз уже використовували під час нещодавніх атак Росії на Київ.

Нагадаємо, у травні 2026 року Володимир Зеленський попереджав про можливість нового наступу з території Білорусі. Водночас аналітики не фіксували біля кордону скупчення російських чи білоруських військ, але звертали увагу на будівництво доріг та іншої інфраструктури, яку потенційно могли використати для наступальних дій.

Олександр Лукашенко неодноразово заявляв, що Білорусь не планує нападати на Україну. Водночас він попереджав, що Мінськ відповість на можливі “провокації”, а в разі потреби може розраховувати на підтримку російської армії.

Також Лукашенко повідомляв про зустріч із представниками президента України, яка відбулася 25 травня. За його словами, під час розмови він запевнив, що не хоче втягувати Білорусь у війну та виступає за мир.

19 червня Зеленський закликав Білорусь вимкнути чотири ретранслятори. Уже 24 червня стало відомо, чи продовжує працювати російське обладнання, яке використовують для підтримки атак дронами-камікадзе Shahed по північних регіонах України.