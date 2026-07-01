Спутник показал последствия удара "Фламинго" по "Титан-Баррикады": какие масштабы разрушений (фото)

Две-три ракеты "Фламинго" пролетели 460 км и поразили два цеха российского завода "Титан-Баррикады", который производит компоненты для ракет "Искандер-М", "Ярс" и "Тополь-М". Подсанкционное предприятие использовало западное оборудование, которое могло находиться в разрушенных производственных помещениях. Каковы масштабы разрушений на заводе военно-промышленного комплекса РФ?

Спутник Vantor зафиксировал, как выглядел завод "Титан-Баррикады" в России до и после удара ракет "Фламинго" 27 июня, говорится в Telegram-канале проекта "Схемы" медиа "Радио Свобода". На свежих спутниковых снимках хорошо видны две точки поражения: это производственные цеха, в которых разрушена часть крыши и повреждено оборудование внутри. В сообщении отмечается, что заметны "два существенно поврежденных корпуса".

Свежие фото "Титан-Баррикады" появились на канале "Схем" днем 1 июля. На первом снимке — территория российского предприятия с целыми производственными помещениями. Наиболее заметны прямоугольные крыши цеха площадью 27 300 кв. м (расположен слева выше) и цеха площадью 32 600 кв. м (справа ниже). Фото сделано 25 декабря 2025 года.

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Удар по заводу "Титан-Баррикады" — вид завода 25 декабря 2025 года Фото: Схемы

Второе фото датировано 1 июля. На снимке выделены зоны с повреждениями, оставшимися после ударов "Фламинго": видно, что до цели долетели как минимум две крылатые ракеты. Спутник показал, что цеха лишились части крыши, а внутри видны обломки неустановленного происхождения. На правом обведенном фрагменте видны два производственных помещения, разделенных стенами: часть стен устояла, но перекрытие крыши — нет. На левом фрагменте — помещение, разделенное стеной и также лишенное части крыши.

Удар по заводу "Титан-Баррикады" — вид завода 1 июля 2026 года Фото: Схемы

Удар по заводу "Титан-Баррикады" — подробности

На Google Maps можно найти местоположение завода в Волгограде, по которому 27 июня были нанесены ракетные удары "Фламинго". Карта показывает детали и масштабы повреждений на "Титан-Баррикады":

точка 1 — цех, расположенный слева, номер и назначение неизвестны, координаты попадания 48.78152, 44.59222. Разрушено около 5 090 кв. м крыши — то есть примерно пятая часть всей площади цеха;

точка 2 — цех, расположенный правее. Как написал OSINT-аналитик "Днепр Гарбуз", это производственный корпус цеха № 38, назначение неизвестно, координаты попадания 48.78088, 44.59538. Разрушено около 4000 кв. м крыши — то есть примерно восьмая часть всей площади цеха.

Расстояние между точками поражения, как показывает Google Maps, составляет около 250 м: то есть ракеты "Фламинго" пролетели 460 км (если считать по прямой) и поразили две разные цели на одной территории в центре Волгограда.

Удар по заводу "Титан-Баррикады" — координаты попадания "Фламинго" 27 июня в Волгограде Фото: Google Maps

Завод "Титан-Баррикады" РФ включен в санкционный список Украины и всех ее партнеров. На ресурсе ГУР War&Sanction имеется информация об оборудовании, используемом на предприятии, которое могло быть повреждено в результате удара "Фламинго". Например, россияне могли потерять токарные станки (Южная Корея), шлифовальные станки (Чехия), хонинговальные станки (США), станки для глубокого сверления (Италия) и т. д.

Отметим, что Фокус писал об ударе по "Титан-Баррикады" в Волгограде, который произошел утром 27 июня. Российские паблики наполнились видео с кадрами полета "Фламинго", которые поразили территорию предприятия ВПК РФ. Удар по военной цели подтвердили Генштаб ВСУ и президент Владимир Зеленский.

Напоминаем, что 1 июля международное разведывательное сообщество InformNapalm сообщило о репортаже российского СМИ "Волгоград ТВ", который помог "Фламинго" обнаружить "Титан-Баррикады".