Розслідувачі показали наслідки удару "Фламінго" по "Титан-Барикади": які масштаби руйнувань (фото)

Дві-три ракети "Фламінго" пролетіли 460 км та влучили у два цехи російського заводу "Титан-Барикади", який виготовляє компоненти для ракет "Искандер-М", "Ярс" та "Тополь-М". Підсанкційне підприємство використовувало західне устаткування, яке могло стояти у зруйнованих виробничих приміщеннях. Які масштаби руйнувань на заводі військово-промислового комплексу РФ?

Супутник Vantor зафіксував, як завод "Титан-Барикади" Росії виглядав до та після удару ракет "Фламінго" 27 червня, ідеться у Telegram-каналі проєкту "Схеми" медіа "Радіо Свобода". На свіжих супутникових фото добре проглядаються дві точки ураження: це виробничі цехи, у яких зруйновано частину даху та пошкоджене устаткування всередині. У дописі наголошується, що помітні "два суттєво пошкоджені корпуси".

Свіжі фото "Титан-Барикади" з'явились у каналі "Схем" вдень 1 липня. На першому зображенні — територія російського підприємства з цілими виробничими приміщеннями. Найбільш помітні прямокутні дахи цеху площею 27 300 кв. м (розташований лівіше вище) та цеху площею 32 600 кв. м (правіше нижче). Фото зроблене 25 грудня 2025 року.

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Удар по заводу "Титан-Барикади" — вигляд заводу 25 грудня 2025 року Фото: Схеми

Друге фото датоване 1 липня. На зображенні виділено зони з пошкодженнями після ударів "Фламінго": бачимо, що до цілі долетіло мінімум дві крилаті ракети. Супутник показав, що цехи втратили частину даху, а всередині видніються уламки невстановленого походження. У правому обведеному фрагменті проглядаються два виробничих приміщення, поділених стінами: частина стін встояла, але перекриття даху — ні. На лівому фрагменті — приміщення поділене стіною і також без частини даху.

Удар по заводу "Титан-Барикади" — вигляд заводу 1 липня 2026 року Фото: Схеми

Удар по заводу "Титан-Барикади" — деталі

На Google maps можна відшукати місцерозташування заводу у Волгограді, по якому 27 червня влучили ракети "Фламінго". Карта показує деталі та масштаби пошкоджень на "Титан-Барикади":

точка 1 — цех, розташований лівіше, номер та призначення не відоме, координати влучання 48.78152, 44.59222. Зруйновна близько 5 090 кв. м даху — тобто приблизно п'ята частини усієї площі цеху;

точка 2 — цех, розташований правіше. Як написав OSINTер "Дніпро Гарбуз", це виробничий корпус цеху № 38, призначення не відоме, координати влучання 48.78088, 44.59538. Зруйновна близько 4000 кв. м даху — тобто приблизно восьма частина усієї площі цеху.

Відстань між точками ураження, як показує Google Maps, — близько 250 м: тобто ракети "Фламінго" пролетіли 460 км (по прямій) та влучили у дві різні цілі на одній території посеред Волгограда.

Удар по заводу "Титан-Барикади" — координати влучання Фламінго 27 червня у Волгограді Фото: Google Maps

Завод "Титан-Барикади" РФ перебуває у санкційному списку України та усіх партнерів. На ресурсі ГУР War&Sanction є інформація про обладнання, яке використовується на підприємстві і яке могло отримати пошкодження внаслідок удару "Фламінго". Наприклад, росіяни могли втратити токарні верстати (Південна Корея), шліфувальні верстати (Чехія), хонінгувальні верстати (США), верстати глибокого свердління (Італія) тощо.

Зазначимо, Фокус писав про удар по "Титан-Барикади" у Волгограді, який стався зранку 27 червні. Російські пабліки заповнили відео з кадрами польоту "Фламінго", які влучили по території підприємства ВПК РФ. Удар по військовій цілі підтвердив Генштаб ЗСУ та президент Володимир Зеленський.

Нагадуємо, 1 липня Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm розповіла про репортаж росЗМІ "Волгоград ТВ", який допоміг навести "Фламінго" на "Титан-Барикади".